"Mandril tira piedra": el provocador mensaje de Javier Milei para la oposición

A través de su cuenta de Instagram, Javier Milei le dedicó un mensaje a los "mandriles", el término que reserva para sus opositores más críticos.

El presidente Javier Milei no le da descanso a sus redes y cuando el Gobierno está en racha, aún menos. En ese marco, a días de la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Senado y la apertura de sesiones ordinarias, el libertario le dedicó un provocador posteo a sus opositores más críticos: los "mandriles".

El provocador posteo de Javier Milei para la oposición "Mandril no entender...mandril tirar piedra", reza el sugestivo posteo del presidente, donde se ve a un primate con una expresión de confusión enojarse y arrojar un proyectil.

El meme libertario, que superó los 20 mil me gusta en cuatro horas, hace referencia a los hechos de violencia que se vieron en los alrededores del Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral.

Screenshot 2026-02-24 132425 "Del otro lado tenemos esto", había publicado el mandatario junto a una serie de fotografías y videos que mostraban los disturbios en las afueras del Palacio Legislativo el día de los incidentes.

La chicana del presidente llegó a días de una doble sesión en el Senado, donde el Gobierno se propone sancionar el régimen penal juvenil, darle media sanción a la Ley de Glaciares, el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la reforma laboral.