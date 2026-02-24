Juanes Osaba: "La Libertad Avanza viene a cambiar muchas cosas, principalmente la forma de hacer política"

En Entrevistas MDZ hablamos con Juan Esteban Osaba , diputado bonaerense de La Libertad Avanza y vicepresidente de la Cámara baja provincial. Además "Juanes" Osaba , como se lo conoce en el mundo de la política, es una de las personas de máxima confianza de Sebastián Pareja , el principal armador de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires.

El diputado y dirigente libertario afirmó que desde la Legislatura provincial van a resetear la provincia de Buenos Aires , no van a negociar con las tribus peronistas y van a gobernar la provincia más populosa de Argentina en el 2027 para cambiarle la vida a los bonaerenses. En cuanto a candidaturas, dijo que en La Libertad Avanza no están pensando en candidatos: "No podemos confundirnos en pensar quién va a encabezar el proceso y quién no. No es el momento".

-La primera pregunta que tengo para hacerte tiene que ver con la reforma laboral, ¿cómo crees que va impactar en la provincia de Buenos Aires? -Lo que vimos en el Senado nacional es, de alguna forma, el inicio de un proceso de transformación mucho más grande que está planteando el presidente Javier Milei desde la campaña. El impacto que tendrá en la provincia es importante; depende mucho de los intendentes y el gobernador, lo cual ahí, disminuye mis esperanzas. Pero el clima de época y la sociedad que ya cambió, y nuestra forma de trabajar hace que crea que va para un lado irreversible y ellos – por Kicillof y el kirchnerismo- se tendrán que adaptar. El gobernador y todo el kirchnerismo; él es su máximo exponente institucional, tienen una visión ideológica. Es una mirada del siglo 20, o sea perenne; y no están viendo la nueva forma de trabajo. Están mirando para atrás; La Libertad Avanza y la sociedad argentina, por suerte, estamos mirando al futuro.

-Quiero enganchar esto con la Legislatura bonaerense, porque el proyecto de La Libertad Avanza es realmente muy ambicioso. Estamos hablando que piensan hacer una revolución en la provincia de Buenos Aires y ¿cómo van a hacer para que los intendentes no cobren tantas tasas si quieren crear empleos en sus municipios? -En la provincia Buenos Aires nos planteamos un proyecto muy ambicioso, que tiene que ver con resetear la provincia . Estamos trabajando en todos los ámbitos de la gestión para generar una reforma profunda; y vamos a ir a fondo. El rol que cumplan los intendentes, incluso legisladores de otras fuerzas, va a depender de qué capacidad tengan de ver la realidad, de la necesidad que tiene el bonaerense de resetear la provincia . Necesitamos una reforma profunda en todos los aspectos de la gestión bonaerense. Empezar por una reforma política me parece lo más importante; necesitamos menos privilegios y más soluciones. El Bonaerense está cansado de ver a las fuerzas políticas tomando decisiones en base a sus internas, en base a la construcción de poder o cómo dirimen sus diferencias con otras fuerzas. No hay fuerza que esté planteando soluciones a los vecinos de la provincia Buenos Aires , como nosotros. No tengo dudas que la primera reforma importante es la reforma política, que incluye una reforma electoral de un sistema que ya demostramos el año pasado, que es mucho mejor al que tenemos hace décadas.

-Esa reforma política incluye un no rotundo a las reelecciones indefinidas. -Por supuesto, nosotros no venimos a negociar. Venimos a cambiar la vida a lo bonaerenses.

-¿Eso significa que con el peronismo no va a haber diálogo?

-Lo que no puede haber es toma y daca. Nosotros venimos realmente a transformar la provincia de Buenos Aires; no vamos a cambiar una ley por otra. De ninguna manera.

-Con esa frase haces alusión a la sesión de la Legislatura bonaerense, que para aprobar el endeudamiento de Kicillof hubo algunos “intercambios”?.

-Puntualmente es eso; pero es eso hace 40 años. El ejemplo más fresco que tenemos es esa sesión, pero es mucho más profundo. No podemos sentarnos en la Legislatura a negociar un artículo con otro en función de nuestros intereses. No funciona así; ese modelo se agotó. La gente está cansada de eso, La Libertad Avanza viene a cambiar muchas cosas, principalmente la forma de hacer política.

-Hoy son el principal bloque opositor en la Legislatura bonaerense; para hacer esa reforma se necesitan los dos tercios de ambas cámaras. ¿Cómo la van a conseguir?

-Tenemos claro nuestro camino, lo decimos a cielo abierto y el bonaerense lo sabe. Yo creo que el tema va a ser ¿cómo van a funcionar las demás fuerzas?. Acá hay dos modelos que chocan, ¿de qué lado te vas a parar?. Será una cuestión de tiempo hoy necesitamos los dos tercios; pondremos en la agenda temas que son necesarios para los bonaerenses y yo no tengo duda que en el 2027 vamos a gobernar la provincia y vamos a tener más capacidad legislativa para llevar adelante las transformaciones.

-¿Cómo está la interna de La Libertad Avanza, cómo están con Las Fuerzas del Cielo?

-Estamos bien, con Agustín (Romo, referente de Las Fuerzas del Cielo y presidente del bloque de diputados bonaerenses libertarios) trabajamos todos los días para que el bloque, que tiene distintos componentes, funcione de forma compacta. Ponemos por encima las transformaciones que estamos viviendo y eso es mucho más importante que cualquier diferencia. Puntualmente en la Legislatura, en el bloque de Diputados de La Libertad Avanza, las diferencias no están y estamos caminando juntos.

-¿Compartís lo que dijo Sebastián Pareja, en La Plata, de que “aquel que lime al presidente está afuera”?

-Sí, por supuesto que lo comparto y lo suscribo. Pero eso no es Las fuerzas del Cielo; todos los que tienen representación institucional están trabajando muy bien. Después hay libertad de expresión; la gente puede opinar lo que quiera. Somos libres.

-¿Qué lectura haces de las dos elecciones que tuvimos el año pasado en la provincia de Buenos Aires?

-Se hicieron muchos análisis sobre eso. La verdad que fueron dos muy buenas elecciones para La Libertad Avanza y la primera determina la mejor elección provincial de La libertad Avanza en todo el país. Nos paramos frente a un poder que tiene, en muchos distritos, 40 años de gobierno y lo hicimos muy bien. Y en octubre la discusión, que fue otra, fue nacional y con un sistema mucho más sano y ágil, determinó el resultado.

-¿Qué pasó que se dio vuelta la elección provincial?

-Hay muchos factores; para mí el sistema de la boleta única de papel fue determinante. Después tenes algunos puntos que tienen que ver con mayor participación, otros puntos que tienen que ver con la no posibilidad de los extranjeros de votar. Fueron muchos los factores que cambiaron. Cuando vos le das a la sociedad una prueba de este tipo que en un mes votan con los dos sistemas distintos, la sociedad se da cuenta sola qué es lo que está pasando. Para mí fue determinante.

-¿Qué evaluación haces de la gestión de Kicillof, particularmente esta segunda gestión?

-La gestión de Kicillof en línea con todo el resto del kirchnerismo, esto que te dije hace un rato. Tiene que ver con una mirada ideológica pensada en el siglo pasado. Ellos piensan todo a espaldas de la sociedad. ¿Entonces que estamos viendo de la gestión de Axel Kicillof en estos últimos dos años? Estamos viendo una interna del peronismo. Las decisiones se toman en base a los intereses partidarios, políticos o de poder propio, no mirando al vecino.

-¿Lo mismo está pasando en la ciudad de La Plata?

-En la Ciudad de La Plata, pasa algo parecido. Tienen una visión también ideológica, de otro tiempo y de espaldas al platense . Hay una política que entiendo yo de maquillaje, cuando vos tenés al menos 12 cuadras muy bien arregladas y todo el resto de la ciudad, que es enorme abandonada a su suerte. La de Alak es una gestión que yo creo cumplió un ciclo.

-¿Te ves sentado en el sillón de la intendencia?

-No, la verdad es que no; no estoy pensando en eso hoy. Nosotros no estamos pensando en ese tipo de cosas, nadie de La Libertad Avanza te va a hablar así porque no lo estamos haciendo. Estamos debatiendo reformas profundas. Nosotros queremos resetear la provincia de Buenos Aires, vamos a ir por el municipio y estamos trabajando para ganarlo. Ahora, no podemos confundirnos en pensar quién va a encabezar el proceso y quién no. No es el momento.

-Y el "Colo" Santilli es el candidato natural después de haber ganado las elecciones...

-Yo creo que hay varios. Diego es un muy buen candidato, Sebastián Pareja es un buen candidato, también Diego Valenzuela mencionó que tiene voluntad de serlo. Pero pasa lo mismo que lo otro, no es momento. ¿Dónde está hoy Diego Santilli?, está trabajando para que salga adelante la reforma laboral no está pensando en la provincia Buenos Aires; lo mismo que Sebastián Pareja. No es el momento para eso.