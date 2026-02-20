La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada K que desenchufó cables para boicotear la sesión de la reforma laboral

Se trata de la legisladora Florencia Carignano, quien fue funcionaria de Alberto Fernández. El oficialismo habló de "sabotajes ilegales" en medio del debate de la reforma laboral.

La Libertad Avanza hizo oficial este viernes por la tarde un pedido para expulsar a la diputada K Florencia Carignano, quien fue viral durante la sesión de la reforma laboral por intentar frenar el debate desconectando cables que forman parte del sistema de registro taquigráfico.

“En la sesión celebrada el 19 de febrero de 2026, la diputada kirchnerista Florencia Carignano realizó actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso de la Nación. Las cámaras la filmaron desconectando micrófonos y otros dispositivos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, dice el escrito del partido libertario.

“Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia. Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga”, marcaron.

A su vez, consignaron: “Nuestro bloque presentó un proyecto facultando a la Presidencia de la Cámara a efectuar la denuncia penal correspondiente por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Además, pediremos la suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2024884151791337892&partner=&hide_thread=false Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden, y tenés que pagar los daños que causás.

Ni hablar de la gravedad institucional al tratar de impedir el funcionamiento de un poder del estado.

Esto no debería quedar acá pic.twitter.com/s1MUwcLftc — Martin Menem (@MenemMartin) February 20, 2026 El oficialismo llamó “a todos los bloques a acompañar esta iniciativa”. “La violencia y los actos desestabilizadores no pueden ser permitidos en la Cámara de Diputados de la Nación”, concluyeron.