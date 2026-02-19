Reforma laboral: con el apoyo de gobernadores peronistas, Diputados sancionó el proyecto oficialista

Live Blog Post

Uno por uno, el detalle del quórum

El oficialismo consiguió reunir los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión en la Cámara de Diputados prevista a las 14 para tratar la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. La fuerza central en esta tarea fue La Libertad Avanza, que aportó sus 95 legisladores sentados en sus bancas, y logró además el respaldo de aliados clave para completar el número reglamentario.

Dentro de los apoyos, el bloque que preside Gabriel Bornoroni sumó 21 diputados del interbloque Fuerza del Cambio, compuesto por representantes del PRO (12), la UCR (6) y el MID (2). Una ausencia destacada en ese espacio fue la de Karina Banfi, de la bancada Adelante Buenos Aires, quien no asistió al recinto y no contribuyó al quórum, en parte por reparos con el Fondo de Asignación Laboral (FAL) incluido en la reforma.

Reforma Laboral - Diputados (3) Noticias Argentinas

El quórum también se fortaleció con legisladores que responden a gobernadores peronistas no kirchneristas. Entre ellos, aportaron escaños los diputados afines a Gustavo Sáenz (Salta) y a Hugo Passalacqua (Misiones), que estuvieron sentados desde el inicio de la sesión. Asimismo, los bloques vinculados a Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) enviaron sus representantes electos en las listas de Fuerza Patria y fueron parte de los que completaron el quórum.

Otro aporte vino desde el bloque Producción y Trabajo, con dos diputados que responden al gobernador Marcelo Orrego (San Juan). Estos legisladores estaban presentes al inicio de la sesión, lo que era esperado dado que Nancy Picón Martínez, una de sus integrantes, había firmado el dictamen oficialista en comisión.

En contraste, casi todo el interbloque Provincias Unidas optó por no dar quórum y no se sentó en el recinto para abrir la sesión, sumándose así a Unión por la Patria y otros espacios que rechazaron la convocatoria. La única excepción fue Sergio Capozzi (Río Negro), del mismo interbloque, quien sí se sentó y así aportó al número necesario, en parte porque había presentado un proyecto de reforma laboral con puntos coincidentes con la iniciativa del Gobierno.

Con la suma de todos esos apoyos —liberales, aliados de Juntos por el Cambio y representantes de gobernadores provinciales— el oficialismo alcanzó el quórum de 129 diputados que permitió iniciar una de las sesiones más importantes para la gestión de Milei y avanzar con el debate de la reforma laboral en la Cámara baja.