Reforma laboral: con el apoyo de gobernadores peronistas, Diputados sancionó el proyecto oficialista

Bajo la conducción de Martín Menem, el oficialismo de La Libertad Avanza intentará consolidar una mayoría tras haber formalizado modificaciones de último momento al texto original. La votación en general del proyecto cosechó 135 voluntades y 115 rechazos.
La reforma laboral fue aprobada en general por la Cámara de Diputados
La votación arrojó un resultado de 135 votos afirmativos, 115 votos negativos y 0 abstenciones. La clave en las votaciones una vez más estuvieron en los gobernadores que responden a los gobernadores de Misiones, Salta, Catamarca, San Juan y Tucumán.
Live Blog Post
20-02-2026 00:25
Último orador antes de la votación
El diputado cordobés por La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni omitió su discurso y llamó a la votación del proyecto de modernización laboral.
Live Blog Post
20-02-2026 00:17
"Esta ley es pre peronista"
"Consenso cero, los tiempos absolutamente exiguos para avanzar en esto. Quieren apurar porque creen que así pasan de largo", apuntó el jefe de bloque del kirchnerismo, Germán Martínez.
Asimismo, acusó al Gobierno: "No escucharon a nadie", en alusión a la negativa de la admintración libertaria de incorporar miradas provenientes de distintos sectores gremiales.
Cuando Martínez hablaba, parte del recinto comenzó a aplaudir producto de la aparición de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el palco central de la Cámara Baja.
A propósito, Martínez lanzó: "Imaginarán que los aplausos no son para mí".
Live Blog Post
20-02-2026 00:04
El PRO confirmó el apoyo a la reforma laboral
El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, intervino brevemente y sin desarrollar argumentos extensos sobre la reforma laboral. Con esa decisión, el espacio ratificó que acompañará el proyecto impulsado por el oficialismo.
Ritondo señaló que su bancada no sumaría más exposiciones al debate y llamó a avanzar hacia la definición. “Nosotros vamos a acompañar esta ley y le pido a los demás oradores que traten de no hablar, ya está todo expuesto y pasemos a votar”, expresó.
La postura marcó el alineamiento del PRO con la iniciativa y anticipó un respaldo clave para el oficialismo en la votación.
Live Blog Post
19-02-2026 23:59
"Son directivas del Fondo Monetario Internacional"
El diputado nacional Máximo Kirchner apuntó contra el programa económico del gobierno. "Están haciendo lo que quieren y lo están haciendo mal", disparó en su alocusión. A la vez que subrayó la idea de que los fundamentos económicos de la admintración libertaria están atados a las directivas del organismo internacional de crédito.
Live Blog Post
19-02-2026 23:44
Bregman acusó al oficialismo de tener la votación “cocinada”
En la antesala de la votación de la reforma laboral, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman lanzó una fuerte acusación contra el oficialismo y cuestionó el impacto del proyecto sobre las trabajadoras.
“Ya tienen todo cocinado o comprado”, afirmó, en referencia a la correlación de fuerzas que anticipa el resultado de la sesión. Además, sostuvo que el texto afecta de manera particular a las mujeres y denunció que el Gobierno habría financiado apoyos para garantizar la aprobación.
“Las mujeres venimos siendo especialmente perjudicadas. Podrán aprobar la ley hoy, pero todavía falta, falta el Senado y tenemos que construir una gran batalla para ese día”, expresó.
La legisladora adelantó así que, más allá del resultado en Diputados, la discusión continuará en la Cámara alta, donde la izquierda buscará articular oposición al proyecto.
Live Blog Post
19-02-2026 23:41
"Me comí el verso de los especialistas en crecimiento con o sin dinero"
La diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza y actualmente en el bloque Coherencia, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados y anticipó que votará en contra.
En su intervención, trazó un paralelo con la crisis de comienzos de siglo y apuntó contra la narrativa oficial. “Estamos con la misma foto del 2002, el peor momento de la economía argentina. Las empresas hoy se endeudan para sobrevivir, no para crecer... Y pensar que yo también me comí el verso de los especialistas en crecimiento con o sin dinero”, afirmó.
Pagano también relativizó el respaldo empresario a la iniciativa. “Sólo uno de cada cien empresarios dicen que esta reforma los beneficiará, los cinco amigos del Gobierno. Yo también quiero una reforma, pero no así”, sostuvo.
Además, advirtió que el proyecto tendría consecuencias más amplias que las laborales. Señaló que, además de los trabajadores, habría otros sectores perjudicados: “hay dos víctimas más además de los trabajadores: los periodistas, con la derogación del Estatuto del Periodista que los protege del poder de turno; y también la Justicia Nacional del Trabajo, porque con esta ley cierran 30 juzgados nacionales y una sala completa de la Cámara Laboral, con 1.600 personas que se van a quedar sin trabajo”.
La legisladora cerró su exposición anticipando su voto negativo y marcando distancia con el espacio que integró hasta hace pocos meses.
Live Blog Post
19-02-2026 23:37
Karina Milei se encuentra en el Congreso
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó alrededor de las 22.30 al Congreso para presenciar la sesión en la que la Cámara de Diputados debate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Ejecutivo.
Desde uno de los palcos, el dirigente libertario Sebastián Pareja compartió una imagen junto a la funcionaria y escribió: “A minutos de una votación que va a cambiar la historia, con el Jefe Karina Milei”.
La asistencia de la principal figura del entorno presidencial marcó el clima de expectativa en el oficialismo ante una votación considerada clave para la agenda legislativa.
Live Blog Post
19-02-2026 23:23
De la Sota cuestionó la reforma y advirtió sobre precarización laboral
La diputada cordobesa Natalia de la Sota rechazó el proyecto de modernización laboral impulsado por el Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa no responde a las necesidades actuales del país. Desde su monobloque Defendamos Córdoba, marcó una posición crítica frente al texto en debate.
“Bajo ningún punto de vista esta ley es la que necesita el país”, afirmó, y agregó que “esta ley legaliza la precarización laboral”.
Según la legisladora, el impacto de la norma sería contrario al objetivo declarado de fomentar el empleo. “Lejos de fomentar empleo, baja salarios y elimina derechos laborales”, señaló, y advirtió que el nuevo marco permitiría que “las empresas van a poder despedir más barato a sus empleados”.
En su intervención, también sostuvo que la reforma debilita la posición de los trabajadores. “Los trabajadores van a estar solos, van a ser menos libres”, expresó, y cuestionó la narrativa que responsabiliza al empleo registrado por el deterioro económico.
De la Sota planteó que la discusión laboral no puede escindirse del modelo macroeconómico vigente y consideró que la iniciativa no aborda los problemas estructurales. “Es imposible sin un modelo económico y social que busque crecimiento en serio y que busque generar empleo de verdad y garantice derechos”, afirmó.
Finalmente, pidió a los legisladores que reivindican la justicia social que no acompañen “una ley que hace daño a los trabajadores de hoy y los que van a venir”.
Live Blog Post
19-02-2026 23:09
"Incentivos perversos"
Durante el debate, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot planteó una serie de modificaciones al proyecto de reforma laboral. Entre ellas, propuso extender las licencias por paternidad de los actuales dos días a 15, además de incorporar un módulo adicional de 30 días intercambiables entre progenitores.
Según explicó, el objetivo es “reducir a la mitad los incentivos perversos” que, a su entender, influyen en las decisiones de contratación de los empleadores.
Massot también planteó cambios en el Fondo de Asistencia Laboral. Sugirió que el esquema sea voluntario y que el financiamiento recaiga en las empresas.
En materia tributaria, propuso reducir en un 50% el impuesto al cheque. De acuerdo con el legislador, esa medida beneficiaría “a los monotributistas, autónomos, los independientes y trabajadores informales”.
Live Blog Post
19-02-2026 22:08
"Están impulsando una ley que no genera empleo"
El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi cuestionó la motivación económica de la reforma laboral y sostuvo que el oficialismo avanza con el proyecto pese a conocer sus efectos.
El diputado de Unión por la Patria afirmó que el Gobierno “sabe que está impulsando una ley que no genera empleo, que además tiene un costo fiscal” y vinculó la iniciativa con compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional.
En su intervención, también describió a quiénes —según su lectura— favorece la reforma. Señaló que el texto beneficia al “sector financiero”; al “Tesoro nacional, a través el ministro Caputo”; y a “las grandes empresas de la Argentina”, que “van a maximizar sus tasas de ganancia” y “poder despedir más fácilmente (a los trabajadores)”.
Rossi advirtió que el impacto será negativo en el mercado laboral y en el sistema previsional. A su entender, la norma traerá “más despidos, menos salarios y menos pagos de jubilaciones y pensiones”.
Live Blog Post
19-02-2026 22:05
"Qué costumbre que tenés, Menem"
Martín Menem le pidió terminar su intervención a la diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada ya que "se pasó un 50% del tiempo que nunca debió haber tenido", y la respuesta de la diputada kirchnerista fue contundente: "Qué costumbre que tenés, Menem. Cómo te gusta interrumpir, me parece que le agarraste el gustito. Sos un patrón al final".
Live Blog Post
19-02-2026 21:45
Giudici retiró la moción de orden y continúa la lista de oradores prevista
La diputada libertaria retiró la moción de orden que establecía que se votara la ley en media hora. De esta manera, la sesión sigue con la lista de oradores que estaba establecida.
“En un acto de pacificación, siempre y cuando nos permitan continuar y nos dejen habalr y no tengams que gritar cada vez que un diputado apoye esta ley, nosotros vamos a retirar la moción para continuar con la lista de oradores”, expuso Giudici.
Live Blog Post
19-02-2026 21:28
Silvina Giudici responde con otra moción de orden
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza presentó una moción de orden que fue votada afirmativamente para que se vote el proyecto de ley de modernización laboral, en general, en media hora.
Live Blog Post
19-02-2026 21:26
Tensión luego de una moción de orden
El legislador Marcelo Mango reclamó que el proyecto vuelva a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para un nuevo análisis. Advirtió que, de no hacerlo, quedará planteada formalmente la objeción jurídica. “Si no es así, queda advertida esta cámara de la inconstitucionalidad de este proyecto de ley y todas las acciones que se generen después”, sostuvo.
En la misma línea, el diputado rionegrino Marcelo Mango afirmó que la iniciativa presenta defectos de origen que comprometen su validez. Según expresó, la norma “nace con vicio de nulidad absoluta” y cuestionó el impacto social del texto.
“En este proyecto no se promueve ningún bienestar general, sino el malestar. ¿Qué bienestar puede haber con la guillotina del despido inminente?”, planteó.
Live Blog Post
19-02-2026 20:52
"La verdad de la milanesa"
Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria cuestionó el enfoque económico de la reforma laboral y sostuvo que, detrás del discurso de modernización, el proyecto encierra cambios de carácter financiero y tributario.
Según planteó, la iniciativa no solo apunta a modificar condiciones laborales, sino que introduce transformaciones fiscales que —a su entender— resultan regresivas. “La reforma laboral es una reforma financiera y una precarización laboral. Y de paso metieron por la ventana una reforma impositiva de corte regresivo. Esta es la verdad de la milanesa, aunque el título grandilocuente es la modernización laboral”, afirmó la legisladora bonaerense.
Durante su intervención, también dirigió críticas directas al oficialismo. “En cada uno de los artículos se nota para quiénes legislan ustedes, los que son parte del oficialismo, que son parte de la vergüenza de este país”, señaló.
La diputada atribuyó la autoría política del texto al presidente Javier Milei y a miembros clave de su gabinete económico. Sostuvo que el proyecto lleva la impronta de “Milei, Luis Caputo, Sturzenegger y Bullrich”.
En relación con la exministra de Seguridad, ironizó sobre las siglas incluidas en distintos instrumentos del proyecto. “Sabemos que es ella porque a los instrumentos de la ley les pusieron siglas que remiten a armas: FAL a la estafa más grande que les van a hacer a los jubilados; RIFL, que parece rifle, a un régimen de incentivo a la formación laboral; y por último el PER, el perno o la perversidad de Caputo”, expresó.
Live Blog Post
19-02-2026 20:44
Yasky calificó el paro como un “plebiscito” contra la reforma laboral
En el debate por la reforma laboral, el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky sostuvo que el alto nivel de adhesión al paro convocado por la CGT funcionó como una señal política contundente contra el proyecto oficialista.
Para el legislador, el “acatamiento enorme” que hubo a la medida de fuerza constituyó “un verdadero plebiscito de los trabajadores que rechazan esta ley”, a la que acusó de no representar un avance sino un retroceso histórico. Según afirmó, la iniciativa “no moderniza nada, sino que atrasa 100 años”.
Yasky también utilizó una metáfora para describir el impacto que, a su entender, tendría la norma sobre el mundo laboral: “Es la ley del revanchismo patronal, viene a darle a los tiburones la libertad de hacer lo que quieran con las sardinas”.
En la misma línea, advirtió que el proyecto facilitaría la precarización del empleo. “El tubo por el que vamos a tirar a los trabajadores a la informalidad va a quedar lubricado, va a ser gratis y la van a pagar los jubilados”, expresó.
Finalmente, cuestionó la constitucionalidad del texto y sostuvo que el oficialismo busca debilitar al fuero laboral. “Es inconstitucional. Como saben que no se va a poder sostener, se quieren llevar puesto al fuero laboral”, afirmó.
Live Blog Post
19-02-2026 20:28
“No voten este mamarracho jurídico”
Durante el debate, la diputada fueguina Andrea Freites, de Unión por la Patria, apeló directamente a los sectores del peronismo que no integran su bloque para que no acompañen el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo.
La legisladora aclaró que su postura no implica un rechazo al crecimiento económico, sino a la forma en que —según sostuvo— se pretende alcanzarlo. En ese marco, defendió la producción nacional y el empleo con derechos.
“No estoy en contra del desarrollo. Estoy a favor del trabajo digno, a favor de la producción local, a favor de que las empresas crezcan. Pero crecer no significa quitar derechos, quitar protección, debilitar al que menos tiene. El trabajo se respeta. Para que haya trabajo tiene que haber inversión, tiene que haber producción local. Les pido por favor a aquellos que se llaman peronistas que no voten este mamarracho jurídico a libro cerrado”, expresó.
Live Blog Post
19-02-2026 20:16
Grabois le habló al peronismo
En el debate por la reforma laboral, el diputado Juan Grabois cuestionó con dureza el proyecto y puso el foco en la noción de justicia social, eje histórico del peronismo que —según planteó— hoy queda tensionado por el acompañamiento de algunos bloques a la iniciativa oficialista. En su intervención, citó al papa Francisco y llamó a reflexionar sobre el rol del Estado frente a los sectores más vulnerables.
Sin mencionar directamente a La Libertad Avanza ni al PRO, dirigió su mensaje a legisladores que, afirmó, llegaron al Congreso reivindicando esa tradición política. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, expresó al cerrar su exposición.
Live Blog Post
19-02-2026 17:59
La Libertad Avanza termina de asegurarse los votos para los títulos clave
A medida que se desarrolla la negociación, La Libertad Avanza termina de tejer los acuerdos políticos para blindar la votación en general y los artículos medulares del proyecto oficialista de reforma laboral. Para la votación en general, fuentes del oficialismo dejaron trascender que esperan alrededor de 132 votos afirmativos.
La Libertad Avanza espera una serie de ausencias, abstenciones y votos a favor para garantizarse los título más importantes, entre ellos el que crea el Fondo de Asignación Laboral (FAL), uno de los que más justos está en el poroteo.
En esa búsqueda están los funcionarios de la Casa Rosada, que hoy se reunieron en al mesa política para avanzar con nuevas definiciones. Lule Menem, primo de Martín y hombre de confianza de Karina Milei, está desde temprano en un despacho de la presidencia de la Cámara baja siguiendo de cerca los posibles números de la votación que enfrentará el Gobierno.
Live Blog Post
19-02-2026 16:45
Se calienta el debate por la reforma laboral en Diputados
A medida que pasan las horas de debate en la Cámara de Diputados, se calienta el escenario en el Congreso de la Nación. El primer orador, fue Lisandro Almirón, en su rol de miembro informante, leyó casi todo su discurso, algo que no está permitido por el reglamento. Y el peronismo hizo notar su malestar con distintos gritos durante el debate.
"Nosotros lo defendemos porque estamos seguros que este es el camino: el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Las palabras de la Constitución que se vuelcan en los principios liberales resume las luchas que se han dado en este recinto los últimos 50 años", sostuvo Almirón.
Además, remarcó que esta reforma laboral "es para generar empleo". "Al igual que nuestro Gobierno, nuestras normas no fueron para verse bonitas en un papel y mantener el status quo incuestionable, sino que sirven tanto y en cuanto sean efectivas para proteger los derechos de los ciudadanos", agregó.
Por Unión por la Patria habló Sergio Palazzo, el diputado de estirpe sindical que representa a la Bancaria. Sostuvo que en el oficialismo “han contrabandeado detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Según alertó, entre otras consecuencias la reforma laboral “liquida el derecho de huelga”, y además va a consumar “el vaciamiento más grande que puedan hacer del sistema previsional argentino que es el Fondo de Asistencia Laboral".
“Con la plata del abuelo van a pagar la indemnización del nieto. Eso es lo que están haciendo con el vaciamiento del sistema previsional”, advirtió Palazzo.
A su turno, Miguel Pichetto indicó: "Revisando la ley y buscando esforzadamente si había algún elemento o punto que favorecía al trabajador, puedo decirle que no hay ninguno -concluyó-. Se meten con todos los temas, el cálculo del despido… La discusión de qué conceptos integran el salario ha sido resuelta largamente por la Cámara y también la Corte. Todo esto se está suprimiendo para hacer una indemnización más débil, más frágil, que indudablemente es la búsqueda para no darle al trabajador lo que corresponde".
Live Blog Post
19-02-2026 16:04
Uno por uno, el detalle del quórum
El oficialismo consiguió reunir los 129 diputados necesarios para dar inicio a la sesión en la Cámara de Diputados prevista a las 14 para tratar la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. La fuerza central en esta tarea fue La Libertad Avanza, que aportó sus 95 legisladores sentados en sus bancas, y logró además el respaldo de aliados clave para completar el número reglamentario.
Dentro de los apoyos, el bloque que preside Gabriel Bornoroni sumó 21 diputados del interbloque Fuerza del Cambio, compuesto por representantes del PRO (12), la UCR (6) y el MID (2). Una ausencia destacada en ese espacio fue la de Karina Banfi, de la bancada Adelante Buenos Aires, quien no asistió al recinto y no contribuyó al quórum, en parte por reparos con el Fondo de Asignación Laboral (FAL) incluido en la reforma.
El quórum también se fortaleció con legisladores que responden a gobernadores peronistas no kirchneristas. Entre ellos, aportaron escaños los diputados afines a Gustavo Sáenz (Salta) y a Hugo Passalacqua (Misiones), que estuvieron sentados desde el inicio de la sesión. Asimismo, los bloques vinculados a Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) enviaron sus representantes electos en las listas de Fuerza Patria y fueron parte de los que completaron el quórum.
Otro aporte vino desde el bloque Producción y Trabajo, con dos diputados que responden al gobernador Marcelo Orrego (San Juan). Estos legisladores estaban presentes al inicio de la sesión, lo que era esperado dado que Nancy Picón Martínez, una de sus integrantes, había firmado el dictamen oficialista en comisión.
En contraste, casi todo el interbloque Provincias Unidas optó por no dar quórum y no se sentó en el recinto para abrir la sesión, sumándose así a Unión por la Patria y otros espacios que rechazaron la convocatoria. La única excepción fue Sergio Capozzi (Río Negro), del mismo interbloque, quien sí se sentó y así aportó al número necesario, en parte porque había presentado un proyecto de reforma laboral con puntos coincidentes con la iniciativa del Gobierno.
Con la suma de todos esos apoyos —liberales, aliados de Juntos por el Cambio y representantes de gobernadores provinciales— el oficialismo alcanzó el quórum de 129 diputados que permitió iniciar una de las sesiones más importantes para la gestión de Milei y avanzar con el debate de la reforma laboral en la Cámara baja.
Live Blog Post
19-02-2026 14:50
El oficialismo aprobó el plan de labor y crece la tensión en Diputados
En una acelerada votación a mano alzada, La Libertad Avanza impuso una mayoría junto con sus aliados para aprobar un plan de sesión, ya que en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, no hubo acuerdo entre los jefes de bloque.
El plan aprobado indica que los miembros informantes tendrán 20 minutos por cada uno de los cinco despachos; 40 oradores de cinco minutos cada uno y que la votación sea por títulos, que en total suman 26. La intención del oficialismo es terminar la sesión a las 22.
Una vez que se aprobó esto, un grupo de diputados de Unión por la Patria corrió hasta el estrado presidencial de Martín Menem para cuestionarlo. Denuncian que el presidente de la Cámara baja "está limitando en el uso de la palabra a los distintos diputados". Así, se calienta la sesión en el inicio de una larga jornada.
Con el apoyo de los gobernadores peronistas de Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán, el Gobierno consiguió el quórum y empezó la sesión en Diputados. El oficialismo también recibió el apoyo del gobernador de San Juan y de Santa Cruz.
El último en llegar fue el santacruceño José Garrido (Santa Cruz) y así el oficialismo llegó a los 129 presentes para arrancar la sesión. Finalmente Provincias Unidas no dio quórum en su mayoría. El único que se sentó fue Sergio Capozzi (Río Negro) que había presentado proyectos de reforma similar parecidos al oficialismo y que ayer firmó el despacho de La Libertad Avanza.
Live Blog Post
19-02-2026 12:54
Diego Santili confirmó su asistencia en el Congreso: "La reforma laboral es una ley fundamental"
En la previa al debate, el ministro del Interior aseguró que la reforma laboral es una “ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente” Javier Milei. En este contexto, confirmó que presenciará el debate en la Cámara de Diputados.
Por su parte, en declaraciones citadas por N/A, Santilli adelantó que continuará trabajando con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, “para reunir los votos necesarios para que se apruebe la reforma laboral”.
Live Blog Post
19-02-2026 07:20
Todo lo que tenés que saber sobre el proyecto de reforma laboral
¿Qué servicios deben funcionar obligatoriamente durante un paro? El texto establece categorías de servicios esenciales, donde debe garantizarse un 75% de la prestación, y actividades trascendentales, que deben cubrir el 50% de sus tareas habituales durante medidas de fuerza.
¿Cómo se pagarán las sentencias judiciales laborales? La reforma habilita el pago de sentencias en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta doce meses para las pequeñas y medianas empresas.
¿Habrá beneficios para quienes regularicen trabajadores? Sí, se contempla el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que incluye una reducción de contribuciones patronales al 8% por un año para cada nueva incorporación que incremente la nómina real.
¿Qué pasará con el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales? Aunque fue eliminado en el Senado por objeciones bancarias, bloques como el PRO y sectores del MID insisten en reincorporar la opción de acreditar salarios en Proveedores de Servicios de Pago (PSP), una disputa que podría definirse en el recinto durante el debate.
¿Cómo se controlarán las licencias médicas? Aunque se retiró la reducción salarial, el proyecto refuerza el control patronal exigiendo certificados médicos más detallados y habilitando al empleador a solicitar revisiones mediante juntas médicas.
Live Blog Post
19-02-2026 07:18
Los ejes centrales del proyecto de reforma laboral
La propuesta legislativa introduce cambios estructurales en el sistema de empleo, enfocándose en la reducción de la litigiosidad y la previsibilidad para las empresas:
Nuevo esquema indemnizatorio: Se redefine la base del cálculo para despidos sin causa, tomando únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo explícitamente el aguinaldo y premios extraordinarios.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un fondo inembargable, supervisado por la Comisión Nacional de Valores, que se financiará con aportes patronales (1% para grandes empresas y 2,5% para mipymes) para respaldar el pago de indemnizaciones.
Actualización de créditos: Los créditos laborales se ajustarán por IPC más un 3% anual.
Flexibilidad en la jornada: Se habilita la creación de un "banco de horas" voluntario, donde empleadores y empleados pueden acordar la compensación de horas extra con francos, siempre respetando los descansos legales.