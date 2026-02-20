Reforma laboral: una por una, las claves para entender una votación histórica en Diputados

El Gobierno hizo valer el apoyo de sus aliados para sancionar la ley de reforma laboral en la Cámara de Diputados, con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Una vez más, los gobernadores aliados a la Casa Rosada y los diputados “sin techo” fueron determinantes en el respaldo que recibió el proyecto.

Finalmente, los tres diputados del bloque Elijo Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil (Catamarca) votaron en contra del proyecto en general. Así, una vez más se ratificó el viejo dogma parlamentario: “Hay leyes que se votan con la mano y otras con el culo”, en referencia a los legisladores que se sientan al inicio del debate y dan quórum para que se desarrolle la sesión. Estos tres legisladores estuvieron presentes a las 14 del jueves y fueron clave para que La Libertad Avanza sorteara el primer obstáculo y llegara al número de 129 diputados para el inicio.

Para la votación, en cambio, La Libertad Avanza aportó 94 de sus 95 miembros, ya que Martín Menem, como presidente del cuerpo, no vota salvo en caso de empate. A estos los acompañaron, con la obediencia debida que los caracteriza, los doce del PRO, los seis del bloque que le quedó a la UCR, los dos del MID y el resto de los bloques, como Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que integran el interbloque Fuerza del Cambio, presidido por Cristian Ritondo (PRO).

Los gobernadores que jugaron para La Libertado Avanza El apoyo de los gobernadores aliados, una vez más, volvió a ser la clave del éxito oficialista. Los nueve diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) acompañaron al Gobierno. Lo mismo hizo Marcelo Orrego (San Juan) con los dos de su bloque Producción y Trabajo y Rolando “Rolo” Figueroa con el monobloque La Neuquinidad. De los tres votos que tiene Osvaldo Jaldo (Tucumán) en la Cámara de Diputados, dos votaron a favor y uno, Javier Noguera, que durante la tarde difundió en redes sociales publicaciones en contra de la ley, finalmente se ausentó.

Reforma Laboral - Diputados (2) La reforma laboral se debate en Diputados en un clima de alta tensión política. Noticias Argentinas La fractura de Provincias Unidas La clave de esta victoria del oficialismo también estuvo signada por los heterogéneos caminos que tomaron los diputados de Provincias Unidas. Este bloque no dio quórum, a excepción de Sergio Capozzi (Río Negro). El diputado había presentado un proyecto con muchos puntos similares al del Gobierno y terminó firmando el despacho oficialista en las comisiones.