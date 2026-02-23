Luis Juez se suma a La Libertad Avanza y el Gobierno queda a un paso de la primera minoría en el Senado

Luis Juez será el senador 21 de La Libertad Avanza, que con Justicialista quedan empatados por ver quiénes es primera minoría.

En la previa del discurso del presidente en el Congreso por la apertura de sesiones, los cambios no cesan en el Senado. Luis Juez (Córdoba) dejó el monobloque Frente Cívico, con el que históricamente compitió en su distrito, para sumarse a La Libertad Avanza. Así, el oficialismo quedó a un paso de ser la primera minoría en la Cámara alta.

Con la llegada del cordobés al bloque que preside Patricia Bullrich, La Libertad Avanza en el Senado queda con 21 legisladores, por lo que habrá paridad con el bloque Justicialista, que tiene también 21 miembros.

En cambio, como interbloque, el peronismo tenía hasta este lunes 28 miembros, ya que tres legisladores de Convicción Federal cercanos a los gobernadores dialoguistas quieren armar un nuevo bloque alejados del kirchnerismo. Así quedaría en 25.

La llegada de Juez en un momento clave para LLA El desembarco formal de Luis Juez a La Libertad Avanza llega en una fecha clave. El Gobierno viene de aprobar la ley de reforma laboral, que necesita el último trámite en el Senado, y esta semana debe definir las autoridades de la cámara en la sesión preparatoria convocada para este martes, donde el cordobés podría tener un puesto clave.

Además, de cara al armado de las comisiones, que según el reglamento se deberá repartir de forma proporcional según los bloques, el lugar que pueda obtener Juez será mucho más atractivo en un bloque de 21 legisladores que en un monobloque.