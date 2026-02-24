Javier Milei celebró la primera reunión de Gabinete del año y marca una hoja de ruta con más de 50 proyectos para 2026

Luego de más de dos meses sin reuniones de Gabinete , el presidente Javier Milei llegó este martes a la Casa Rosada para volver a encontrarse con la plana mayor de su Gobierno. La cita se convocó en la previa de dos sesiones clave en el Senado y de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el libertario marcará el rumbo del Ejecutivo para este año legislativo donde planea elevar 50 proyectos de ley.

Los guardias en puertas, ventanas y accesos al Patio de las Palmeras anunciaron el desembarco de Javier Milei a las 8.45 del martes, con un buen margen de tiempo para la reunión convocada para las 9.30. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, siempre madrugador, ya se había apersonado en el palacio de gobierno antes de las 8.

Tras la estela del presidente, los ministros y funcionarios comenzaron a desfilar por el Salón de los Bustos ante la fría mirada de las estatuas de mármol. Por orden de llegada, la lista incluyó al canciller Pablo Quirno, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Diego Santilli (Interior).

Minutos después llegó Alejandra Monteoliva (Seguridad) y luego Mario Lugones (Salud), que llegó intercambiando sonrisas con el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. Justo detrás apareció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, poniéndose la corbata al vuelo para la reunión. Completaron la partida Sandra Pettovello (Capital Humano), el asesor Santiago Caputo, Mariano Cúneo Libarona (Justicia) -que saludó a la prensa con el clásico apretón de manos alfonsinista- y Luis Caputo (Economía).

El ingreso del ministro de Defensa, Carlos Presti, no fue captado por los periodistas acreditados, pero también se sumó a la comitiva. Por su parte, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, apodada 'Cerebro' por Milei, fue la única ausente por un evento familiar.

Dos sesiones clave y la inauguración del año legislativo

La última vez que Javier Milei había convocado a todos sus ministros había sido el pasado 22 de diciembre, a días de la Navidad, para realizar un brindis de fin de año y hacer un balance de un año vertiginoso donde el oficialismo atravesó denuncias de corrupción, derrotas legislativas, un gran triunfo electoral y la promesa de un futuro alentador.

Meses después, la cúpula del Ejecutivo volvió a verse las caras sobre el cierre de unas sesiones extraordinarias victoriosas, donde el Gobierno logró aprobar la primera Ley de Presupuesto de su gestión, además de la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, que debe ser revalidada en el Senado este viernes tras los cambios que hizo Diputados al artículo 44 de las licencias médicas.

Ese mismo día, la cámara alta discutirá el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, que llega de Diputados con media sanción, y el día anterior hará lo propio con el régimen penal juvenil, el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la Unión Europea, y la Ley de Glaciares. Esta última, el gran deseo de los gobernadores cordilleranos, es definida en Balcarce 50 como incluso más importante que la reforma laboral, dado su impacto en la potencial llegada de inversiones mineras.

Para la Casa Rosada, los números están garantizados y no habrá sobresaltos, una muestra de la nueva mayoría que ha logrado construir el oficialismo con la ayuda de los bloques dialoguistas (PRO, UCR) y los gobernadores aliados con incidencia en el Parlamento. Con ese envión, el presidente Javier Milei sabe que es el momento ideal para avanzar con la oleada de reformas que se propone su gestión, por lo que en Balcarce 50 ya se están cocinando alrededor de 50 proyectos de ley que se discutirán en el Congreso a lo largo de la temporada legislativa.

Los proyectos que se vienen

Ese es el punto central de esta reunión de Gabinete, donde los ministros acercaron sus propuestas para ser ordenadas según la prioridad y el timing político. La hoja de ruta la revelará el presidente el domingo a las 21 en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde brindará un discurso corto -menos de una hora- para hacer un balance de su gestión y marcar los próximos objetivos.

"Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades", aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en diálogo con Radio Rivadavia.

Muchos de ellos ya fueron anunciados con anterioridad. La ambiciosa reforma del Código Penal había sido incluido en el temario de las extraordinarias, pero finalmente fue postergada por su complejidad para el periodo ordinario. De la misma manera, temas que quedaron fuera de la discusión del Presupuesto 2026 como la aplicación de la Ley de Discapacidad o la Ley de Financiamiento Universitario también serán discutidos próximamente.

En paralelo, la agenda reformista del presidente también abarcará temas ya anticipados por su gestión como la reforma tributaria -el paso siguiente a la laboral-, donde el Ejecutivo apunta a una reducción y simplificación impositiva. Sin embargo, también están en el tintero otras medidas más políticas como la reforma electoral, donde el Gobierno apuesta a ratificar la eliminación de las PASO para 2027 y abordar el financiamiento de los partidos políticos.

La agenda parlamentaria también se verá abordada por los proyectos elaborados por el famoso Consejo de Mayo, encargado de traducir en leyes los diez puntos del pacto homónimo firmado por Javier Milei y los gobernadores. En esa carpeta aparecen proyectos como el de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye una reforma a la Ley de Expropiaciones, facilita los desalojos ante usurpaciones, reforma la Ley de Tierras y deroga la Ley del Manejo del Fuego.

También se discutirá la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe déficits financieros, obliga a ajustes automáticos y sanciona penalmente el incumplimiento. Fue uno de los proyectos que no logró avanzar en extraordinarias.

A esa lista se añaden otros proyectos para incentivar la explotación de recursos naturales como la mencionada Ley de Glaciares, que busca impulsar la actividad minera, la modificación del régimen de zonas frías y la Ley de Bosques, la derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo y la eliminación de las leyes de compra y contratación de mano de obra local.

Por último, aparecen proyectos en la órbita de la batalla cultural, como el de Libertad Educativa, y otros destinados a la apertura comercial y las relaciones internacionales como el pendiente acuerdo con los Estados Unidos, la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump, entre otros puntos de la agenda global libertaria.

En paralelo, si bien en Casa Rosada sostienen que no es una prioridad inmediata, también están pendientes las designaciones de jueces federales, Procurador General de la Nación y jueces de la Corte Suprema, una discusión caliente que se avecina en el horizonte. En ese punto, el Ejecutivo se encuentra cada vez más cerca de poder contar con una mayoría aliada sin necesidad de negociar con el kirchnerismo, un panorama inimaginable meses atrás.

Se trata de una agenda ambiciosa que el Gobierno buscará llevar adelante con prisa, antes de que la tormenta electoral de 2027 vuelva a enturbiar las relaciones políticas en el Congreso. En el escenario actual, el Gobierno cuenta con aliados circunstanciales que le permitirán avanzar con sus reformas, siempre y cuando no tire de más de la soga. Todo eso y mucho más se viene en lo que el presidente ha proclamado "el Congreso más reformista de la historia".