Ricardo Quintela dijo que Javier Milei "no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El gobernador riojano apuntó contra la gestión libertaria y planteó que que el peronismo debe "asumir una responsabilidad histórica" y tomar "decisiones fuertes" frente al Gobierno.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, apuntó contra el gobierno de Javier Milei y planteó que no debe continuar hasta el final de su mandato. “Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027″, aseguró el mandatario, quien agregó: “Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado”.

El riojano comparó a la gestión libertaria con el gobierno de Fernando de la Rúa: “Acordate, en el año 2001, tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido, con el 'que se vayan todos'. Tuvimos 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos. Es cierto, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena, porque, si no, vamos a tener un genocidio social enorme, como lo estamos teniendo“.

“Hay una desnutrición que avanza, familias que no tienen o no les alcanza para comer, la mortalidad infantil otra vez, la falta de vacunas. Todo esto va a producir un genocidio gravísimo en la Argentina si no hay una intervención fuerte de quienes tenemos distintas responsabilidades”, aseguró el gobernador, en diálogo con Radio 10.

Ricardo Quintela arengó al peronismo A su vez, envió un mensaje a la interna del peronismo: “Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”.

Por otro lado, Quintela se refirió a la reciente declaración de cinco gobernadores y él contra la reforma laboral. Esa nota la firmaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).