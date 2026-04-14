Diego Santilli respaldó a Manuel Adorni en AmCham: "Sigue siendo nuestro jefe de Gabinete"

El Gobierno nacional buscó este martes reforzar la defensa de su programa económica ante el empresariado en el marco del AmCham Summit 2026 , donde el ministro del Interior, Diego Santilli , dejó definiciones sobre la relación con las provincias, la agenda de reformas y el escenario político.

El encuentro, organizado por AmCham Argentina en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reúne a líderes empresariales, funcionarios y referentes del tercer sector bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, con el foco puesto en la necesidad de reglas claras y consensos para sostener el crecimiento.

Uno de los ejes más sensibles abordados por Santilli fue el vínculo político con las provincias, en un momento atravesado por negociaciones clave en el Congreso.

“Algunos tenemos una visión concordante y trabajamos”, sostuvo, aunque aclaró que incluso con distritos en las antípodas ideológicas el Gobierno buscó garantizar gobernabilidad: “Hicimos lo que teníamos que hacer para que esas provincias no tengan problemas”.

Reforma electoral: impulso para eliminar las PASO

En materia política, el ministro confirmó que el Ejecutivo avanzará con una propuesta para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según explicó, el sistema actual “ha generado mayor costo” y obliga a la ciudadanía a concurrir a votar en reiteradas ocasiones, lo que impacta en la actividad económica. “El año electoral debemos acotarlo lo menos posible”, planteó, y anticipó que el proyecto será presentado “en las próximas semanas”.

Luis Caputo en AmCham

Reforma tributaria y señales de la recaudación

Otro de los anuncios fue la intención de avanzar con una reforma tributaria, una de las demandas centrales del sector privado.

Santilli aseguró que el Gobierno llevará una propuesta al Congreso y trazó un diagnóstico sobre la evolución de los ingresos fiscales: el IVA comienza a mostrar señales de recuperación, Ingresos Brutos acompaña esa tendencia y el impuesto a las Ganancias aún se mantiene rezagado.

“Empieza un proceso de suba paulatina y vamos en esa dirección”, explicó, aunque aclaró que los tiempos de la reforma dependerán de la decisión del presidente.

Caso Adorni: respaldo político en medio de la investigación

Por último, el ministro se refirió a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra bajo investigación judicial.

Santilli buscó bajar el tono al impacto político del caso y ratificó el respaldo del Ejecutivo: “Nosotros no paramos un minuto en la gestión. La Argentina no puede detenerse”, afirmó. Y agregó que Adorni “se presenta a la Justicia, la Justicia avanza y sigue siendo nuestro jefe de Gabinete”.

La intervención del ministro dejó en claro que, pese a las tensiones políticas y judiciales, el Gobierno apuesta a sostener su hoja de ruta de reformas mientras intenta consolidar vínculos con el sector privado y las provincias.