Patricia Bullrich se molestó por las consultas sobre Manuel Adorni y le reclamó a los empresarios "que acompañen"

La jefa del bloque libertario en el Senado le pidió a los empresarios que asistieron a AmCham que inviertan y avalen las reformas que impulsa el Gobierno. No quiso ahondar en las causas que atraviesa el jefe de gabinete.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, expuso este martes en el evento anual que organiza AmCham y se mostró molesta cuando los periodistas le preguntaron por las investigaciones judiciales que atraviesa el jefe de gabinete, Manuel Adorni. “No voy a hablar de nuevo. Es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión. Punto, basta. ¿Vamos a hablar de Adorni o de las inversiones?”, señaló la legisladora, al término de su alocución.

Las consultas estaban vinculadas a sus últimas declaraciones sobre el exvocero, en el marco de su visita a Córdoba. "Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, había indicado.

“La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir", aclaró la semana pasada.

Por su parte, la exministra había expresado: "Nos duele, imagínense, la familia de Adorni. Pero ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la Justicia”.

Patricia Bullrich le reclamó a los empresarios que "acompañen" las reformas del Gobierno Bullrich le pidió a los empresarios que inviertan Bullrich le pidió a los empresarios que inviertan MDZ | Juan Mateo Aberastain Con relación a su planteo a los empresarios presentes en la cumbre que organizó AmCham, la exfuncionaria comentó: "Tienen que acompañar. Hay ley de modernización sindical, pueden hacer convenios por empresa, es decir bajar muchísimo los acuerdos laborales. Hay un RIMI que significa que las empresas pueden tener aceleración del impuesto a las ganancias, rebaja de IVA. Pedían eso de Uruguay y Chile y ya lo tiene Argentina. Lo que le dije a los empresarios es hagan realidad las leyes que estamos votando".