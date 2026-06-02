El agradecimiento de Fabián Doman a Patricia Bullrich en medio de la interna libertaria: "Mostrando que..."

En una interna política que avanza y las evidentes rispideces entre la senadora y el entorno de los hermanos Milei, el periodista le dedicó un mensaje.

La extensa interna dentro del Gobierno nacional no pasa desapercibida. En medio de los cruces y las fricciones expuestas entre la Jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, Karina y Javier Milei, el periodista Fabián Doman aprovechó su espacio para lanzarle un ácido y sarcástico agradecimiento a la funcionaria.

El mensaje de Fabián Doman Doman se enfocó en el ruido político que genera la figura de la ministra. "A favor de Bullrich: gracias Patricia. Gracias como periodista te lo digo, no como ciudadano, por el aporte que hacés al conventillo diario de los medios, el aquelarre, el caos que aportás", comenzó expresando el conductor.

En su monólogo, Doman destacó cómo las constantes disputas internas terminan alimentando la agenda mediática y exponen la fragilidad de las alianzas oficiales. "La verdad, otro aplauso. Igual que a Manuel (Adorni) y Patricia, dándonos de trabajar, permitiéndonos hablar del Gobierno, mostrando que en el Gobierno están todos peleados", continuó.

Para cerrar su editorial, el periodista ironizó sobre la magnitud de esta crisis interna y el rol protagónico de la ministra en ella: "La verdad, tu aporte es inconmensurable, no hay manera de medirlo. Nada, gracias Pato, de corazón, gracias por transformar al Gobierno en un gran conventillo".

Últimas novedades de la interna milei y bullrich Patricia Bullrich y Javier Milei. Archivo MDZ