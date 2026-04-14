El oficialismo tiene los votos para la reforma constitucional, pese al portazo del PJ

El debate legislativo de la enmienda a la Constitución de Mendoza para incorporar la autonomía municipal impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo arrancó este martes. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, concurrió a la Legislatura a explicar la iniciativa y la discusión comenzó con cortocircuitos con los diputados peronistas que abandonaron la reunión de comisión. Pese a este rechazo anticipado del bloque del PJ, el oficialismo tendría los votos necesarios para aprobar en la Cámara de Diputados la reforma a la Carta Magna la próxima semana.

El proyecto presentado por el Gobierno provincial busca declarar la necesidad de la reforma del artículo 197 de la Constitución de Mendoza, para incorporar la autonomía municipal. Para avanzar, la propuesta debe ser votada por una mayoría especial de dos tercios tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

El análisis de la propuesta comenzó este martes con la visita del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados.

El funcionario provincial resaltó que “este proyecto es para la posteridad. Estamos tratando de ordenarnos en los tiempos que corren, respetando las autonomías”. Recordó que la Constitución Nacional de 1994 consagró la autonomía municipal y exhortó a las provincias que hagan lo propio en cada una de las Constituciones provinciales. Subrayó que si bien “Mendoza no ha podido avanzar en ese camino”, la Ley que rige la administración municipal “otorga amplias facultades y competencias a los municipios”.

“En términos prácticos, la autonomía se ejerce de hecho, pero sabemos que nos resta saldar una deuda institucional - jurídica en nuestra provincia, que es la que nos manda la Constitución Nacional, en donde nos exhorta a tener en cuenta y a consagrar la autonomía municipal en la provincia de Mendoza, fijando, dice bien claro la Constitución Nacional, el alcance y competencia de esa autonomía”, remarcó el ministro.

Sin embargo, el inicio del debate legislativo no estuvo exento de cortocircuitos. El peronismo, liderado por el diputado sanrafaelino Germán Gómez abandonó la reunión de comisión de LAC y cuestionando la legalidad del tratamiento de la autonomía municipal, en medio del conflicto judicial vinculado a este tema.

Vale recordar que el Senado y la Cámara de Diputados presentaron una demanda por conflicto de poderes ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, solicitando que se frene el proceso de autonomía que desarrolla la Municipalidad de San Rafael, gobernada por el intendente peronista Omar Félix.

El municipio sureño declaró en septiembre pasado su autonomía municipal y en febrero de este año eligió convencionales municipales que redactarán su Carta Orgánica. Este proceso fue objetado por las autoridades del Gobierno provincial y de la Legislatura, quienes consideran que no se cumplieron con las exigencias constitucionales y que se avanzó sobre facultades propias de la Casa de las Leyes.

El portazo del PJ

En el inicio de la reunión de la comisión de LAC, el representante del bloque peronista Germán Gómez objetó el tratamiento del proyecto de enmienda constitucional vinculado a la autonomía municipal.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza días atrás aceptó tratar el conflicto de poderes impulsado por el Senado y la Cámara de Diputados y que suspendió el proceso en marcha en San Rafael y aseguró que esta suspensión también alcanza a la Legislatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmpierobon/status/2044053798813827538&partner=&hide_thread=false EL PJ se retiró de la comisión en el arranque del debate de la enmienda constitucional por la autonomía municipal. Los legisladores peronistas se fueron de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, tras pedir la suspención del tratamiento. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/P4WOg2Wowa — Gianni Pierobon (@gmpierobon) April 14, 2026

“La Corte ordenó en ese proceso judicial que ninguno de los litigantes, tanto la Municipalidad de San Rafael como la Legislatura provincial, puedan avanzar sobre el tema específico del conflicto de poderes que es la autonomía municipal. Es decir que la imposibilidad de avanzar que se le impone a San Rafael también alcanza a la Legislatura provincial”, expuso el legislador del Partido Justicialista (PJ).

Enfatizó que “hay una orden judicial que prohíbe avanzar en ese tema” y presentó una moción para levantar la reunión de comisión. No obstante, solo Gómez y la diputada Gabriela Lizana, del Frente Renovador y aliada del peronismo, votaron afirmativamente, por lo que terminó siendo rechazado.

A raíz de esto, Gómez y Lizana se levantaron de sus sillas y abandonaron la audiencia que tenía lugar en el anexo de la Cámara de Diputados ubicados en la calle Espejo, del centro de la Ciudad de Mendoza.

Dos tercios garantizados y fecha de votación

Pese al rechazo peronista, en el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para la aprobación de la enmienda constitucional, que exige el acompañamiento de los dos tercios de ambas cámaras legislativas.

En el caso de la Cámara de Diputados el radicalismo necesita del acompañamiento de sus aliados y de algunos opositores para conseguir al menos 32 votos.

La intención del oficialismo es que el próximo martes la comisión de LAC saque despacho del proyecto para someterlo a votación en la sesión del próximo miércoles 22 de abril.

Según las estimaciones de las autoridades legislativas, la propuesta superaría ampliamente ese umbral y podría conseguir entre 35 o 37 votos afirmativos.