El mal momento que vivió una pareja de turistas de visita en Mendoza

Los visitantes, oriundos de Santa Fe, se encontraron con una desagradable sorpresa el lunes a la mañana.

Una pareja de turistas oriundos de Santa Fe vivió un desagradable episodio en plena centro mendocino. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando dejaron estacionada su camioneta en calle Federico Moreno, entre Lavalle y Catamarca. Horas después, descubrieron los daños y el faltante de varios elementos.

El vehículo, una Toyota Hilux, permaneció estacionado hasta cerca de las 11 de la mañana. Fue entonces cuando los propietarios advirtieron que habían sido víctimas de un robo. Del rodado sustrajeron dos cubiertas completas, lo que generó sorpresa e indignación.

toyota hilux turistas ruedas robadas (6) Alf Ponce Mercado / MDZ Pero eso no fue todo. Los delincuentes también rompieron el vidrio trasero derecho de la camioneta. Por esa abertura lograron acceder al interior y llevarse una mochila. En su interior había una suma de dinero cuyo monto no trascendió.