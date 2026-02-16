Fundación YPF lanza becas para estudiantes universitarios: cómo postularse

La Fundación YPF abrió formalmente la inscripción a su programa de Becas 2026, una iniciativa dirigida a estudiantes de carreras de grado relacionadas con el sector energético que se cursan en universidades públicas de Argentina. La convocatoria estará activa hasta el 8 de marzo y se realiza de manera totalmente online a través del sitio oficial del programa.

El programa está orientado a fortalecer la formación de recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo energético nacional, tales como ingenierías, tecnologías, ciencias de la Tierra y del ambiente, entre otras disciplinas directamente vinculadas con la industria energética.

La convocatoria abarca a estudiantes universitarios que cursen su carrera en instituciones públicas con sede en las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta.

En ambos casos, los postulantes deben acreditar su condición de alumno regular y cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la Fundación.

Estudiantes avanzados: quienes ya cursan y hayan aprobado entre el 50% y el 70% de las materias de su plan de estudios correspondiente.

Ingresantes al primer año 2026: estudiantes que están por comenzar su carrera universitaria en el ciclo lectivo actual.

El proceso de selección combina la evaluación del desempeño académico con indicadores de situación socioeconómica, con el propósito de ampliar el acceso a oportunidades educativas para estudiantes que enfrentan barreras económicas o provienen de la primera generación familiar en estudiar en la universidad.

becas tecnología 1 Cómo postularse online a las becas de la fundación YPF. Shutterstock

Además del apoyo económico, el programa ofrece diversas instancias de acompañamiento y desarrollo profesional:

Mentoría profesional: cada becario es acompañado por un profesional de YPF que trabaja en la misma disciplina de estudio, facilitando la articulación entre la formación académica y el mundo laboral.

Visitas a instalaciones estratégicas: los estudiantes seleccionados participan en recorridos por yacimientos, refinerías y centros de monitoreo, acercándolos a la práctica operativa de la industria.

Encuentro Anual e “Ideatón”: una actividad colectiva donde los becarios trabajan en equipos interdisciplinarios para proponer soluciones innovadoras a desafíos reales del sector.

Cursos de formación complementaria: se ofrecen capacitaciones en ciencia de datos, habilidades blandas, innovación, oratoria e idiomas, adaptadas a las demandas del mercado laboral energético.

Cómo inscribirse a las becas

La inscripción se realiza exclusivamente de forma digital a través del portal oficial del programa y estará abierta hasta el 8 de marzo de 2026. En la plataforma, los interesados pueden consultar las bases y condiciones, los requisitos específicos para cada categoría y el cronograma oficial del proceso de selección.

La iniciativa de la Fundación YPF busca no solo impulsar trayectorias universitarias en áreas clave, sino también generar un vínculo sólido entre la formación académica y las necesidades de una industria estratégica en constante evolución.