PAMI advirtió a jubilados: no deben pagar extras por atención médica

PAMI recordó a jubilados y pensionados que no deben pagar sumas extra por consultas, recetas ni prácticas médicas incluidas en su cobertura.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) emitió un comunicado dirigido a todos sus afiliados para recordar que ningún prestador puede exigir pagos adicionales por servicios incluidos en la cobertura. El organismo aclaró que las consultas médicas, las recetas y las prácticas de salud contempladas en el plan no deben tener cargos extra.

Desde la entidad señalaron que el cobro de “plus” o sumas por fuera de lo establecido constituye una irregularidad. Por ese motivo, instaron a jubilados y pensionados a no aceptar este tipo de pedidos y a denunciar cualquier situación que implique un pago indebido para acceder a la atención.

El comunicado apunta a reforzar la transparencia en la prestación de servicios y a garantizar que los afiliados puedan acceder a sus tratamientos sin obstáculos económicos adicionales. PAMI recordó que la cobertura incluye consultas, estudios y medicamentos según la cartilla vigente, por lo que no corresponde ningún arancel complementario.

pami delegacion las heras (1) Jubilados pueden denunciar pagos indebidos. Alf Ponce Mercado / MDZ Cómo hacer reclamos ante cobros indebidos en PAMI Ante cualquier duda o intento de cobro extra, los afiliados pueden comunicarse al 138, la línea gratuita “PAMI Escucha y Responde”, donde se recepcionan consultas y denuncias en todo el país. Además, también es posible realizar gestiones y presentar reclamos a través del sitio web oficial del organismo.