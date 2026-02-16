Conmoción en el rock nacional por la inseguridad: golpearon y desvalijaron a un famoso guitarrista

Daniel “Alambre” González fue emboscado por una pareja que fingió ser vecina. Lo golpearon, lo ataron y le robaron sus guitarras. Músicos lanzaron una colecta.

﻿Daniel “Alambre” González, fue victíma de la inseguridad en su departamento de Caballito.

La inseguridad en el barrio porteño de Caballito tuvo como víctima a Daniel “Alambre” González (69), uno de los guitarristas más respetados del blues argentino. Dos delincuentes entraron a su departamento, lo golpearon y le robaron sus instrumentos y ahorros.

El ataque se produjo el domingo alrededor de las 4.30 en un edificio ubicado sobre Avenida Avellaneda. Según la reconstrucción policial, González estaba por ingresar a su domicilio cuando una pareja se acercó simulando ser inquilina del lugar. Sin sospechar el engaño, el músico les permitió el ingreso.

Apenas se cerraron las puertas del ascensor, los ladrones lo abordaron con un arma de fuego. Lo encañonaron y lo obligaron a subir hasta su departamento. Una vez adentro, lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron.

Del inmueble se llevaron dos guitarras, equipo musical y dinero en efectivo.

"Alambre y amigos": la movilización del rock nacional Mientras Alambre se recupera de los golpes, sus colegas no tardaron en reaccionar. Figuras de la talla de Ricardo Mollo lanzaron una campaña bajo el lema "Alambre y amigos" para ayudarlo a recuperar sus herramientas de trabajo.