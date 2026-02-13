Educar antes que castigar: reflexión en torno a la reforma penal juvenil

Como sociedad estamos atravesados por el dolor real de la inseguridad y por el cansancio de sentir que “nada cambia”.

Como sociedad estamos atravesados por el dolor real de la inseguridad y por el cansancio de sentir que “nada cambia”. En ese clima, el anteproyecto del Gobierno para una nueva ley penal juvenil, que propone una reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años para ciertos delitos graves y fijar un tope de pena de hasta 15 años, aparece como una respuesta rápida y de alto impacto simbólico. Pero cuando leemos el texto y, sobre todo, cuando lo ponemos en diálogo con la evidencia y con la experiencia cotidiana de quienes trabajamos en territorios populares, la pregunta clave no es si “suena firme”, sino si realmente reduce la violencia y cuida a la sociedad a mediano plazo.

Desde Fe y Alegría Argentina sostenemos que el problema de la inseguridad no empieza en los tribunales: empieza mucho antes, en trayectorias de vida marcadas por la pobreza, la exclusión, el abandono escolar, la violencia en el hogar y en el barrio, los consumos problemáticos y la ausencia de adultos y de Estado en momentos decisivos. Esa realidad no niega la responsabilidad por los delitos ni el derecho de las víctimas a la verdad, la justa reparación y la protección; al contrario: exige respuestas serias, integrales y eficaces. La sola baja de la edad, por sí misma, no ataca esas causas y corre el riesgo de consolidar un circuito que conocemos demasiado: más contacto temprano con el sistema penal, más estigmatización, más escuela expulsiva, más cárcel como destino, y finalmente más reincidencia y más violencia. Este diagnóstico no es “buenista”: es una lectura de la realidad y de la evidencia.

En las últimas horas, la Iglesia en Argentina volvió a "poner sobre la mesa" una frase que resume el corazón del debate: "bajar la edad no baja el delito", y pidió evitar salidas simplistas y electoralistas, apostando a un abordaje integral con más oportunidades educativas y sociales. En la misma línea, distintas voces eclesiales advirtieron sobre el riesgo de discutir con superficialidad o demagogia algo que requiere políticas públicas de largo aliento. Esa interpelación no es partidaria: es moral y social; nos invita a no confundir "castigo temprano" con "solución". También es relevante escuchar a organismos especializados en niñez. Unicef, en documentos de posicionamiento sobre justicia penal juvenil, subraya que no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad y compara resultados regionales para mostrar que umbrales más bajos no implican menos violencia.

Creo entonces que la pregunta “¿bajar la edad arregla el problema?” tiene una respuesta honesta: no lo soluciona. Puede dar una sensación inmediata de control, puede satisfacer una demanda comprensible de reacción frente a hechos gravísimos, pero no sustituye una política de prevención del delito que se tome en serio el origen del conflicto con la ley. Incluso quienes creen que debe discutirse una modernización del régimen penal juvenil señalan que la evidencia comparada sobre reducción de edad es, como mínimo, ambigua y que la implementación concreta (en provincias, con recursos reales) es el punto crítico: sin infraestructura, equipos interdisciplinarios, dispositivos de tratamiento de consumos, escuelas que sostengan trayectorias y programas de reinserción, la reforma termina siendo “letra dura sobre papel blando”.

Desde una lectura educativa y comunitaria, el núcleo de una respuesta eficaz a la inseguridad juvenil no es "cuanto antes castigamos", sino "cuán temprano llegamos" con presencia adulta significativa y con instituciones que abracen. La escuela, cuando está fortalecida, es el principal dispositivo preventivo: sostiene vínculos, organiza el tiempo, habilita proyectos, detecta consumos y violencias, y construye pertenencia. Pero para que la escuela cumpla ese rol, necesita condiciones: equipos de orientación, formación docente para escenarios complejos, articulación con salud mental y adicciones, propuestas de terminalidad y reingreso, y un trabajo territorial coordinado con clubes, parroquias, centros barriales y programas de empleo joven. Si ese entramado no existe, el sistema penal llega tarde y mal. Y cuando llega mal, no repara: rompe más.