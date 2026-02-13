Vendimia 2026: cuántas entradas quedan para las próximas noches tras agotarse el Acto Central

A poco menos de un mes de su inicio, los mendocinos esperan con expectativas la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 . Así quedó demostrado este jueves: las entradas para el Acto Central se agotaron en menos de una hora desde su habilitación online.

La venta comenzó este jueves a las 13 y las respuesta del público mendocino fue inmediata. En cuestión de minutos, la plataforma registró un movimiento intenso que culminó con el cartel de entradas agotadas. Las entradas se vendieron exclusivamente de manera online, con valores que variaban según el sector elegido.

Desde la Secretaría de Cultura señalaron que el interés fue sostenido desde el primer instante. El Acto Central es la velada más convocante del calendario vendimial. Allí se despliega el espectáculo artístico principal y se lleva a cabo la elección y coronación de la Reina Nacional. Esa combinación explica la rapidez con la que se concretaron las ventas para la Vendimia 2026 .

Las entradas para el Acto Central se agotaron en menos de una hora.

Aunque ya no hay entradas disponibles para el Acto Central, todavía quedan localidades para otros eventos de la agenda vendimial.

La segunda noche más requerida es la del la repetición del Acto Central, que tendrá lugar el domingo 8 de marzo. Allí también estará presente Luciano Pereyra en el escenario del Teatro Griego Frank Romero Day.

ACTO CENTRAL VENDIMIA 2025 (10).jpg El domingo 8 de marzo será la repetición del Acto Central. Marcos Garcia/MDZ

Para la noche de la repetición la mayoría de los sectores ya se encuentran agotados. Tan solo quedan unas pocas entradas para presenciar la única repetición que habrá de la fiesta máxima de los mendocinos.

En este caso, los valores son los siguientes:

Sector Malbec: $28.000

Cabernet Sauvignon: $21.000

Chardonnay: $14.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

Tempranillo 1 y 5: $21.000

Sector Bonarda: $11.000

Shows musicales

Tanto para la noche del 9 de marzo como para la noche del 10, aún hay entradas disponibles en todos los sectores del Frank Romero Day.

El lunes 9, los artistas elegidos son el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos; el martes 10, Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Chaqueño Palavecino 2.jpg El Chaqueño Palavecino estará la noche del 9 de marzo junto a La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos

Los valores para los shows musicales son estos:

Sector Malbec: $65.000

Cabernet Sauvignon: $55.000

Chardonnay: $35.000

Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000

Tempranillo 1 y 5: $45.000

Sector Bonarda: $35.000

También está disponible la alternativa de abonos para las dos noches, que cuesta lo siguiente: Sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Los interesados podrán adquirir su ticket por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar. Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.