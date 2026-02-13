Las historias más curiosas en la elección de reinas de la Vendimia

La elección de la Reina Nacional de la Vendimia tuvo episodios insólitos que marcaron la historia mendocina. Descubrilas en la nota.

Hablar de la Fiesta Nacional de la Vendimia es hablar de tradición, cultura, espectáculo y una de las elecciones más esperadas: la coronación de la Reina Nacional de la Vendimia. Sin embargo, no siempre ese momento estuvo marcado por votos definidos. A lo largo de su historia, la forma de elegir a la soberana tuvo episodios tan insólitos como memorables que repasaremos a continuación.

Uno de los capítulos más singulares ocurrió en 1948, apenas doce años después de instituirse formalmente la elección de reinas dentro de la fiesta. Ese año, durante la votación para definir quién sería la nueva Reina Nacional, se produjo un empate entre las candidatas de Guaymallén y San Rafael. Ambas mujeres recibieron exactamente la misma cantidad de votos, una situación que sorprendió a quienes seguían la elección. La fiesta se había extendido hasta altas horas de la madrugada y, dada la hora, las autoridades decidieron esperar hasta el día siguiente para resolver la definición.

La solución adoptada fue tan dramática como curiosa, ya que la corona se decidió por sorteo en un bolillero de vidrio con 30 números, el primer desempate de estas características en la historia vendimial. Hebe Magrini, representante de San Rafael, eligió el número 27 y resultó elegida Reina Nacional de la Vendimia, mientras que Aurora Vega, de Guaymallén, quedó instituida como la primera virreina de la historia bajo ese método.

Vendimia 1948 La corona se decidió por sorteo en un bolillero. En 1985, una de las ediciones más difíciles vividas por Mendoza interrumpió por completo el ritmo de la fiesta. El 26 de enero de ese año un terremoto de gran magnitud sacudió la provincia, provocando daños materiales y obligando a suspender la Fiesta Nacional de la Vendimia, un evento que normalmente se celebra sin pausa año tras año.

En ese contexto extraordinario, la reina originalmente electa (Nora Stocco, soberana de la edición anterior) decidió abdicar a la corona ante la sensibilidad social y la gravedad de la situación post-sismo. La decisión fue profundamente simbólica ya que, en un contexto donde muchas familias mendocinas enfrentaban pérdidas y reconstrucción, mantener una celebración festiva con su imagen coronada parecía fuera de lugar. Así, la virreina, Mónica Rosana Tous, ascendió al trono y fue proclamada Reina Nacional de la Vendimia de 1985.