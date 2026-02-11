Baby Etchecopar confesó si le pesa haber matado a un delincuente y reveló qué haría en caso de enfrentar otra situación similar

En medio del debate por la reforma penal juvenil, el conductor recordó el dramático episodio de inseguridad que atravesó en familia cuando delincuentres entraron a su domicilio a robar.

Baby Etchecopar regresó este lunes al aire de A24 con una nueva temporada de su programa, y al hacer referencia al eterno debate por la inseguridad en nuestro país, mientras el oficialismo defiende un proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad, el conductor hizo referencia al sonado episodio que le tocó atravesar hace más de diez años durante un violento robo a su domicilio.

En aquella oportunidad, dos delincuentes ingresaron a la casa de Etchecopar y en medio de la tensión, el periodista fingió un infarto, situación que le permitió alcanzar un arma con la que ultimó a uno de los ladrones. En la propiedad del comunicador, estaban su esposa, hija, hijo y la novia del último. Según el testimonio que compartió en más de una ocasión la figura de A24, hubo más de 60 disparos cruzados, y tanto él como su hijo quedaron gravemente heridos.

"A mí no me preocupa la ley, yo lo que quiero es que la policía actúe. A mí no me importa si a los menores los agarran con sal en la cola. Tenga 14, 15 o 18 (años), el tipo te cagó la vida. A mi casa entraron, quisieron violar a mi hija, me arruinaron una gamba, Federico (su hijo) quedó en agonía", comenzó el líder de Basta Baby (A24) al conectar el debate por la reforma penal juvenil con el atroz hecho de inseguridad que vivió junto a su familia.

En ese momento, cuando Mariano Yezze acotó que además Baby Etchecopar carga con el peso del fatal desenlace de aquel episodio, el conductor corrigió a su compañero y remarcó: "No cargo con ningún peso. Tengo que ser muy honesto que no me importa nada. Creo que sería hasta un acto de cobardía pensar que yo lloro al muerto".

Baby Etchecopar y la reacción que tendría ante un nuevo hecho de inseguridad que ponga en peligro a su familia Baby Etchecopar habló del dramático episodio de inseguridad que atravesó Luego, al ampliar su sentir respecto al robo en su domicilio, Etchecopar dejó en claro qué haría se enfrentara otra situación similar al subrayar: "Yo lloro a mi mujer que murió por eso, se hizo un cáncer. Pero de ellos no me importa nada, y si vuelven a entrar pasará lo mismo".