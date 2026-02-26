Reclaman que se informe el estado de la causa por la muerte de Natacha Jaitt

Ulises Jaitt y su abogado solicitaron a la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense que elabore un informe sobre la situación de la causa por la muerte de Natacha Jaitt . Solicitaron información para determinar si el expediente "se encuentra en trámite, en análisis o pendiente de resolución”, y cuál es la dependencia judicial que interviene actualmente.

En su carácter de particular damnificado, Jaitt también pidió que se impulsen nuevas líneas investigativas ante la posible comisión de delitos vinculados a presuntos falsos testimonios de la cantante Lissa Vera y de Marcelo Alejandro Crescini.

En ese marco, solicitó un careo entre ambos con el objetivo de “despejar definitivamente la inconsistencia entre sus declaraciones”.

Además, presentó un recurso de revocatoria contra la resolución administrativa que rechazó su planteo para que la investigación penal sea reasignada a otra sede del Ministerio Público Fiscal de San Isidro.

Según sostuvo, la medida apunta a “garantizar estándares mínimos de objetividad, imparcialidad y debida diligencia” en el accionar fiscal.

El periodista consideró que la decisión impugnada afecta de manera directa e ilegítima sus derechos como víctima indirecta de un hecho de extrema gravedad. En la presentación remarcó también que el caso “reviste interés público y gravedad institucional”, por lo que —afirmó— exige un estándar reforzado de fundamentación y transparencia.

La muerte de Natacha Jaitt

La modelo y actriz, de 41 años, fue encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos de Benavídez.

La autopsia concluyó que sufrió un fallo multiorgánico tras el consumo de cocaína, aunque su familia denunció irregularidades en la investigación, contradicciones en los testimonios y la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio.

Figura polémica del espectáculo argentino, Natacha Jaitt tuvo una intensa exposición mediática y protagonizó reiteradas denuncias públicas que generaron amplio debate y repercusión en distintos ámbitos.