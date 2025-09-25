Fuerte denuncia: el hijo de Natacha Jaitt expuso públicamente al hermano de la mediática

Desde la tranquilidad recuperada del hogar familiar en Villa Urquiza, Valentino, el hijo de la fallecida Natacha Jaitt, rompió un prolongado silencio. En una conversación con Fernanda Iglesias para el programa Puro Show (El Trece), el joven, ahora con 19 años, reconstruyó los años de tormento que vivió en esa misma casa. Tras una decisión judicial que le permitió recuperar el inmueble y establecer una restricción legal contra su tío, Ulises Jaitt, encontró la fortaleza para relatar su verdad.

El padre de Valentino, el actor Adrián Yospe, falleció cuando él era un niño, quedando en situación de orfandad. Fue precisamente en una institución de acogida de la colectividad judía donde, años más tarde, halló el apoyo necesario para adquirir las herramientas emocionales y legales que le permitirían enfrentar su pasado y formalizar la acusación contra su tutor.

"A mi tío siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Él siempre fue violento, era demasiado violento conmigo. Sufrí su mano dura en mi niñez y adolescencia", reveló el hijo de Natacha. Relató que la dinámica abusiva se desarrollaba a espaldas de su madre, quien por sus extensas jornadas laborales no estaba al tanto de la situación. "Mi madre no estaba tan pendiente de lo que pasaba con Ulises porque trabajaba mucho. Son cosas que Ulises hacía cuando ella no estaba presente, yo vivía bajo manipulación de él. Empezó con cachetadas, si me portaba más de tres veces mal, a la cuarta me cag* a trompadas", explicó.

El angustioso relato de Valentino, hijo de Natacha Jaitt El hijo de Natacha Jaitt denunció a su tío El hijo de Natacha Jaitt denunció a su tío. Video: Puro Show (El Trece)

El relato de Valentino detalla una escalada de brutalidad justificada bajo una falsa pedagogía. "Decía que era la forma de educación de mi abuelo. Me agarraba de los pelos, me arrastraba por toda la casa, me ha pegado con cinturón, me ha dejado lesiones en la cara, me dejaba en el baño con agua fría, me partió un palo de escoba en la espalda, estuve dos semanas rengo, se cag* de risa y me decía que lo tenía que bancar, vivía con demasiada amenaza, yo creí que lo que me hacía estaba bien y que yo me lo merecía. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas", reveló el joven. El control era tal que incluso interfería con su asistencia escolar para ocultar las evidencias físicas del maltrato.