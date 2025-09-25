Fuerte denuncia: el hijo de Natacha Jaitt expuso públicamente al hermano de la mediática
Ulises Jaitt quedó envuelto en un verdadero escándalo tras las preocupantes declaraciones realizadas por el hijo de la fallecida modelo.
Desde la tranquilidad recuperada del hogar familiar en Villa Urquiza, Valentino, el hijo de la fallecida Natacha Jaitt, rompió un prolongado silencio. En una conversación con Fernanda Iglesias para el programa Puro Show (El Trece), el joven, ahora con 19 años, reconstruyó los años de tormento que vivió en esa misma casa. Tras una decisión judicial que le permitió recuperar el inmueble y establecer una restricción legal contra su tío, Ulises Jaitt, encontró la fortaleza para relatar su verdad.
El padre de Valentino, el actor Adrián Yospe, falleció cuando él era un niño, quedando en situación de orfandad. Fue precisamente en una institución de acogida de la colectividad judía donde, años más tarde, halló el apoyo necesario para adquirir las herramientas emocionales y legales que le permitirían enfrentar su pasado y formalizar la acusación contra su tutor.
"A mi tío siempre lo dejé bien parado, pero la realidad es distinta. Él siempre fue violento, era demasiado violento conmigo. Sufrí su mano dura en mi niñez y adolescencia", reveló el hijo de Natacha. Relató que la dinámica abusiva se desarrollaba a espaldas de su madre, quien por sus extensas jornadas laborales no estaba al tanto de la situación. "Mi madre no estaba tan pendiente de lo que pasaba con Ulises porque trabajaba mucho. Son cosas que Ulises hacía cuando ella no estaba presente, yo vivía bajo manipulación de él. Empezó con cachetadas, si me portaba más de tres veces mal, a la cuarta me cag* a trompadas", explicó.
El angustioso relato de Valentino, hijo de Natacha Jaitt
El relato de Valentino detalla una escalada de brutalidad justificada bajo una falsa pedagogía. "Decía que era la forma de educación de mi abuelo. Me agarraba de los pelos, me arrastraba por toda la casa, me ha pegado con cinturón, me ha dejado lesiones en la cara, me dejaba en el baño con agua fría, me partió un palo de escoba en la espalda, estuve dos semanas rengo, se cag* de risa y me decía que lo tenía que bancar, vivía con demasiada amenaza, yo creí que lo que me hacía estaba bien y que yo me lo merecía. Viví muchos años bajo sus alas demoníacas", reveló el joven. El control era tal que incluso interfería con su asistencia escolar para ocultar las evidencias físicas del maltrato.
Ulises Jaitt denunciado por su sobrino: más detalles de la acusación
La ruptura ocurrió a los 16 años, cuando Valentino decidió huir. "Iba a la escuela, pero si me pegaba, faltaba. Tenía lesiones, si me veían iban a denunciarlo. Siempre intentó escapar de las denuncias, el tipo tiene miedo que hable de todo lo que me hizo. Me encerraba, no me dejaba ver a mis amigos. Me destrozaba la habitación, me ha roto 6 celulares. Era muy violento, se cagaba a trompadas con un par de personas saliendo de joda", detalló. Su ingreso al hogar y el comienzo de terapia psicológica fueron clave para entender que era una víctima. “A los 16, me escapé de mi casa y me fui a un hogar de la colectividad judía, empecé con un psicólogo en el colegio, que se había dado cuenta de lo que me pasaba. Hice la denuncia porque quería paz mental y física. A pesar de que me cagaba a trompadas, yo lo amaba. No lo quiero volver a ver, espero que lo cancelen, perdí muchos años de mi vida por él. Si mi vieja viera todo lo que me hizo Ulises, él no estaría vivo”, concluyó Valentino, sellando un capítulo de horror y dando inicio a su reparación.