Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 26 de septiembre

En la última semana de septiembre, y con un marcado inicio de la primavera; Mendoza se prepara para recibir a locales y extranjeros. Una cargada agenda de espectáculos se aproxima y si sos de aquellos que disfrutan del arte en todas sus formas, esta es tu oportunidad para descubrir lo que la provincia tiene para ofrecer.

Con el inicio de la Feria del Libro , del 25 de septiembre al 5 de octubre , se propone una seguidilla de propuestas, tanto teatrales, como musicales y, el respectivo itinerario de la feria para que no solo tengas la opciones que normalmente se proponen, sino que saques el mayor provecho a la actividad cultural mendocina más importante del año.

El rock llega para quedarse en la tierra del sol y del buen vino. El show se llevará a cabo a las 22hs, en el Arena Maipú Stadium. La venta de entradas ya está disponible y se adquieren por Ticketek.com o en boletería del Arena Maipú, de 10 a 18 hs.

El primer unipersonal de Ernesto Suárez . Un tierno y conmovedor espectáculo que ha recorrido Latinoamérica, a través de cuentos propios y de fragmentos de Juan Draghi Lucero, Darío Fo, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez.

El Flaco invita a viajar de las lágrimas a las risas y a mirarnos sin la tristeza de costumbre. Al fin y al cabo, la vida no es más que esa magnífica conjunción de lo uno y lo otro; es tan tragicómica como absurda. Su mirada crítica e irónica está impregnada de un humor reflexivo desde una perspectiva social.

Teatro El Taller. 21 horas. Entrada general: $10.000

image El espectáculo de el Flaco Suárez. Créditos: Entrada Web

Teatro - Lo dejamos acá, de Juli Coria

El primer espectáculo de Juli Coria, donde la actriz e influencer lleva a escena todo su histrionismo, verborragia y su particular modo de pensar la realidad de los jóvenes no tan jóvenes de hoy en día. La esencia de los videos y los personajes de Juli cobran vida en esta comedia coescrita y dirigida por Martín Goldber para confirmarnos: la vida a los 30 no es lo que nos imaginamos.

Ubicación: El Círculo Teatro. 22 horas. Entrada general: $25.000

image Juli Castro. Créditos: Entrada Web

Grilla - Feria del Libro: 26 de septiembre

9.00. Taller: ¿Dónde y cuándo empieza la lectura…? La fuerza de la imagen en la infancia. Facilita EDELIJ. Sin costo, con inscripción previa AQUÍ Aula "As de pique". Subsuelo 16.00. Presentación de libro: “Definiciones y deseos”. Elisabeth Auster Sala Chalo Tulián 16.00. Presentación de libro: Manuela Mur y su huella en la Historia de la Cultura de Mendoza. María Lourdes Bidart Sala Armando Tejada Gómez 16.00. Presentación de libro de comic: “El Hombre Gris”. Leonel Gutiérrez, Fernando Nicolás Figueroa y Bruno Tarquini, con Alejandro Frias Sala Ernesto Suárez 16.00. Presentación de libro: “Retazos de sucedidos- Doce cuentos comarcanos y una yapa de Rubén Giménez”, con Alejandro Frías. Sala Vilma Rúpolo 16.00. Presentación de libro: «Resistencia» Facundo Irusta Sala Tito Francia 16.00. Presentación de libro: Libro del Conocimiento. Nilda Pérez Aula 1 16.00. Taller: Historietas Murales en las Escuelas. Facilitan Fátima Leal y César Carrizo (Tucumán). Sin costo, con inscripción previa AQUÍ Aula "As de pique". Subsuelo 17.30. Presentación de libro: “El señor del clima y la montaña”. Stella Maris Páez Sala Chalo Tulián 17.30. Presentación: Leer y editar autoras en América Latina, Inti Bustos con Juan Casamayor Sala Armando Tejada Gómez 17.30. Presentación de libro: “En azules de Evangelina Mayol”, con Alejandro Frias Sala Ernesto Suárez 17.30. Presentación de libro: Guía de Campo Ilustrada sobre hojas de vid, Pamela Peterle, Silvina Barbanente, Elena Visciglio Sala Vilma Rúpolo 17.30. Presentación de libro: Autoconomía, Tomás Rinaldi Sala Tito Francia 17.30. Presentación de libro: “Entre rubíes”. Silvana Bondi Aula 1 18.00. Actividad para chicos: Pipi la gatita feliz y Cuentos con valores, llevada a cabo por El portal de los títeres Stand de San Juan 18.45. Presentación de libro “Restos, rastros y rostros, nada está quieto de Eduardo Médici”. Conversan: Eduardo Médici junto con Marcela Hidalgo y Déborah Trovarelli. Coordina: Eliana Campos Sala Ernesto Suárez 19.00. Presentación de libro: “Huellas”, Ulises Vitale Sala Chalo Tulían 19.00. Feminismos hoy. Los desafíos de comunicar, investigar y activar Conversación a partir de “Un mapa nocturno feminista. Comunicación y géneros en América Latina”. de Eva Rodriguez Agüero y Carolina Justo Von Lurzer. Comentaristas: Alejandra Ciriza y Valentina Arias. Moderadora: Gisela Marsala Cardona Sala Vilma Rúpolo 19.00. Presentación de libro: “Herencia de sangre”. Vanina Márquez Sala Tito Francia 19.00. Actividad de San Juan Aula 1 19.00. Taller: Clarice Lispector: Una lectura colectiva – Club de lectura: Una Filosofía Muy Interesante. Sin costo, con inscripción previa AQUÍ Aula "As de pique". Subsuelo 20.30. Presentación de libro: Arrullos rebeldes. Crónica de militancia y maternidad, de Sofía D´Andrea.Presentación a cargo de Pilar Piñeyrúa y Gaby Maturano.; Editor Gonzalo Córdoba. Con la participación artística de Daniela Moreno, Alfredo Musri y Sandra Flores Ruminot Sala Chalo Tulián 20.30. Presentación de libro: “El sueño y el desvelo” de Alejandro Frías. Participa Daniel Fermani. Leo Libros Sala Vilma Rúpolo 20.30. Pablo Bernasconi presenta su nuevo poemario: Un cielo en el ojo Sala Ernesto Suárez 20.30. Presentación de libro: “Cosas de la vida misma” Pedro López. ECM Sala Tito Francia 20.30. Presentación de libro: “Masones. Y los senderos del misterio” Jorge Luis Galbani Aula 1

De esta forma, un nuevo fin de semana se presenta en una forma ideal de disfrutar diversas actividades.