El verano en que me enamoré no ha terminado y Amazon Prime dio una noticia inesperada: todos los detalles

" E l verano que me enamoré " culminó su tercera y última temporada en Amazon Prime . El miércoles 17 de septiembre , los fanáticos de la serie tuvieron un final agridulce ya que luego de tres años, la producción que supo conquistar el corazón de miles de personas alrededor del mundo, dijo adiós.

O eso pensaron, pues luego del estreno del capítulo 11, la autora de la novela y serie dio un gran anuncio que sin dudas nadie esperaba. Y es que "El verano que me enamoré" tendrá una opción más para verdaderamente darle ese empujón final que todos los fans del film están esperando. ¡No más vueltas, qué está pasando!

Julio llega con estreno: Amazon Prime Video se prepara para el aterrizaje de El verano en que me enamoré

Jenny Han dio la mega noticia de que la serie tendrá una película . Una oportunidad más para contar el final de Belly y sus decisiones, de Belly, Conrad y Jeremiah. El triángulo amoroso no dirá adiós tan fácilmente y los fanáticos están más que felices.

El anuncio se dio a través de Instagram de Amazon Prime LATAM, donde una foto de Lola Tung y Christopher Briney posaron delante de un cartel que decía "The summer I turned pretty: The movie". La fotografía circuló por el mundo entero y los seguidores dieron un rotundo sí positivo a la propuesta.

image Lola Tung y Christopher Berny para Amazon Prime. Créditos: Instagram / Amazon Prime LATAM

En propias palabras de la escritora y directora de la serie: “Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece”. Da las gracias a Prime Video, además, “por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans”.

Hasta el momento, no se sabe la fecha de lanzamiento , puesto que recién la temporada 3 ha culminado. Pero, con el enigmático cierre del último capítulo, se abren especulaciones: ¿Habrá una boda? ¿De un embarazo? ¿Del inicio de una nueva tradición veraniega con Taylor, al igual que Susannah y Laurel antes, pasan los meses calurosos juntas en la casa de Cousins para que sus hijos tengan la misma infancia que ellas?. Habrá que esperar.