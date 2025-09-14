El verano que me enamoré fue un éxito mundial, tras alcanzar el Top 1 en diversos países y tres temporadas llenas de amor y misterio, la producción llega a su fin este miércoles, 17 de septiembre por Amazon Prime Video. Para no cortar con la costumbre, estas son otras propuestas igual de tentadoras.

Si te gustó El verano que me enamoré: tres series recientes de Amazon Prime igual de adictivas e imperdibles

Éramos mentirosos también es una adaptación literaria (de E. Lockhart) de Prime Video que está teniendo éxito en la plataforma. Cuenta la historia de Cadence (Cady), hija de una familia adinerada que pasa todos los veranos en una isla privada en Nueva Inglaterra .

Después de un accidente que sufrió en la época veraniega, la protagonista despierta con amnesia y sin recordar qué ocurrió en el accidente. Al volver a la isla al año siguiente, buscará respuestas y descubrirá grietas en su aparente "familia perfecta" y en su grupo de amigos, conocidos como los Mentirosos.

Si las series adaptadas te gustan, ambas series son adaptaciones de novelas muy populares del género young-adult y comparten escenarios de verano. Otro factor que comparten es que exploran emociones intensas, tensiones familiares, la amistad y amores de la juventud.

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros

Para fans del género enemies to lovers, esta ficción alemana es la clave. Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) es una muy buena estudiante que, gracias a una beca, ingresa en el prestigioso internado Maxton Hall con el deseo de estudiar algún día en Oxford.

La joven Ruby encuentra el amor, y lo hace en James Beaufort (Damian Hardung), un chico acaudalado y rebelde. Dos mundos opuestos, un romance con obstáculos y una familiaridad en su historia que pega al espectador a la pantalla y no lo defrauda.

Esta serie se encuentra en emisión y su segunda temporada verá la luz el próximo noviembre.

Motorheads: Amantes de la velocidad

Zac (Michael Cimino) y Caitlyn Maddox (Melissa Collazo) llegan a Ironwood desde Nueva York con la intención de sanar viejas heridas familiares. Él, aspirante a piloto, tratará de seguir los pasos de su padre, un gran nombre local del volante, participando en todo tipo de carreras ilegales; mientras que ella, también amante de la mecánica, irá desentrañando poco a poco los secretos de su familia.

Aunque pasó algo más desapercibida que los otros títulos de esta lista, cuenta con un 95% de la aprobación del público en Rotten Tomatoes. Es entretenida, con varias historias amorosas y la suficiente adrenalina para engancharte nuevamente.

También es una serie en emisión y su primera temporada está disponible en streaming en Prime Video.