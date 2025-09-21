Presenta:

Así llegó Luck Ra a Mendoza para recibir la primavera y dejó una fuerte advertencia: "Nos vemos en Luján..."

Inició una nueva estación, pero esta vez cargada de puro cuarteto con un referente actual del género. El artista se prepara con todo y lo hizo saber.

Julieta Navarro

Luck Ra aterrizó en Mendoza. Foto: Instagram: @luckra

La cuenta regresiva se activó. El 21 de septiembre golpeó la provincia con un día que inició nublado y frío, pero que pronto se disipó para dejar entrar el calor imperdible de la estación. Es hora de salir a festejar y Mendoza lo hace con el fenómeno actual del cuarteto: Luck Ra.

Y es que el artista se presenta en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo (ex Feriagro) a partir de las 18hs, en el marco del segundo día y cierre del festival "Vivo Luján". En tan solo unas horas, el cuartetero romperá con el frío de los últimos seis meses, para darle espacio a la mejor estación de todas.

¿Cómo llegó Luck Ra a Mendoza?

Con una cálida sonrisa, un piluso blanco y todo de negro, el artista aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y dejó un mensaje para todos los fanáticos que lo esperan esta tarde-noche: "Amigos de Mendoza ya estamos acá así que nos vemos ahora en la noche en Luján de Cuyo".

Luck Ra en Mendoza. Cr&eacute;ditos: Instagram / luckra

Luck Ra en Mendoza. Créditos: Instagram / luckra

En sus redes personales, el cantante no dejó pasar la oportunidad para subir una foto rodeado de la montaña mendocina y los viñedos de la misma. Con su última colaboración junto a los Miranda!, "Tu Misterioso Alguien", y una gran reversión al cuarteto, el joven de 26 años deja ver sus ansias para recibir la primavera en la tierra cuyana.

Una primera noche a pura fiesta

Kapanga en el escenario. Cr&eacute;ditos: Instagram / lujandecuyomza

Kapanga en el escenario. Créditos: Instagram / lujandecuyomza

La novena edición de Vivo Luján arrancó el sábado 20 de septiembre con más de 7.000 personas. La apertura estuvo a cargo del segmento “Previa que se mueve”, donde Ambrosio Cantú, Germán Olivares y La Banda Viajera prepararon el ambiente antes de los platos fuertes de la noche.

La energía siguió en aumento hasta el cierre a cargo de Kapanga, que desplegó un repertorio de ska, rock y humor y convirtió la primera jornada en una gran fiesta. La organización corrió por cuenta de la Municipalidad de Luján de Cuyo, la Agencia de Promoción Cultural, Luján Joven y la productora privada Crack Produce.

Con la primera noche ya vivida y la plaza entrada en calor, la programación continúa este domingo 21: Luck Ra se presenta por primera vez en Luján de Cuyo. Las puertas abren a las 18 y la previa incluye a Pablo Galve, Leo Rivero, Labios de Sal y La Casual, un cierre ideal para una celebración que mezcla grandes nombres y escena local.

