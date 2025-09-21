La cuenta regresiva se activó. El 21 de septiembre golpeó la provincia con un día que inició nublado y frío, pero que pronto se disipó para dejar entrar el calor imperdible de la estación. Es hora de salir a festejar y Mendoza lo hace con el fenómeno actual del cuarteto: Luck Ra .

Y es que el artista se presenta en el Multiespacio Cultural de Luján de Cuyo (ex Feriagro) a partir de las 18hs, en el marco del segundo día y cierre del festival "Vivo Luján". En tan solo unas horas, el cuartetero romperá con el frío de los últimos seis meses, para darle espacio a la mejor estación de todas.

Embed - Así llegó Luck Ra a Mendoza para recibir la primavera y dejó una fuerte advertencia: "Nos vemos en Luján..."

Con una cálida sonrisa, un piluso blanco y todo de negro, el artista aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y dejó un mensaje para todos los fanáticos que lo esperan esta tarde-noche: "Amigos de Mendoza ya estamos acá así que nos vemos ahora en la noche en Luján de Cuyo ".

En sus redes personales, el cantante no dejó pasar la oportunidad para subir una foto rodeado de la montaña mendocina y los viñedos de la misma. Con su última colaboración junto a los Miranda!, "Tu Misterioso Alguien", y una gran reversión al cuarteto, el joven de 26 años deja ver sus ansias para recibir la primavera en la tierra cuyana.

Una primera noche a pura fiesta

Kapanga en el escenario.

La novena edición de Vivo Luján arrancó el sábado 20 de septiembre con más de 7.000 personas. La apertura estuvo a cargo del segmento “Previa que se mueve”, donde Ambrosio Cantú, Germán Olivares y La Banda Viajera prepararon el ambiente antes de los platos fuertes de la noche.

La energía siguió en aumento hasta el cierre a cargo de Kapanga, que desplegó un repertorio de ska, rock y humor y convirtió la primera jornada en una gran fiesta. La organización corrió por cuenta de la Municipalidad de Luján de Cuyo, la Agencia de Promoción Cultural, Luján Joven y la productora privada Crack Produce.

Con la primera noche ya vivida y la plaza entrada en calor, la programación continúa este domingo 21: Luck Ra se presenta por primera vez en Luján de Cuyo. Las puertas abren a las 18 y la previa incluye a Pablo Galve, Leo Rivero, Labios de Sal y La Casual, un cierre ideal para una celebración que mezcla grandes nombres y escena local.