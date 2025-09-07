Miranda! sorprendió a sus seguidores con una colaboración junto a Luck Ra: la banda reversionará su clásico Tu misterioso alguien en versión cuarteto que se estrenará el 11 de septiembre. En el anuncio se escucha a los artistas interpretar una versión acústica del tema que volvió a viralizarse tras su paso por La Voz Argentina.

En el clip que difundieron Ale Sergi y Juliana Gattas se los ve cantando de manera íntima el tema, y en un momento Luck Ra aparece entusiasmado: “Che muchachos, qué bueno lo que acaban de hacer”, se lo oye decir, antes de que los artistas bromeen y le adelanten que la canción tendrá una relectura al ritmo del cuarteto. Ese breve intercambio quedó registrado en las publicaciones y fue parte del adelanto que encendió la expectativa entre seguidores.

Por qué vuelve a sonar Embed - Miranda! confirmó la reversión de uno de sus hits junto a Luck Ra: fecha de estreno y todos los detalles

Tu misterioso alguien, lanzada originalmente por Miranda! en 2009, recuperó visibilidad este año tras una interpretación del dúo durante una pausa en las grabaciones de La Voz Argentina, donde ambos son jurados. La versión acústica improvisada en el ciclo y el consecuente movimiento en redes llevaron a que el tema escalara en reproducciones y rankings, lo que motivó esta nueva reinterpretación con Luck Ra.

Según las piezas de promoción, la reversión combinará el sello electropop de Miranda! con la impronta cuartetera y festiva de Luck Ra, artista cordobés que viene incorporando ritmos del litoral en sus últimos lanzamientos. El cruce promete una lectura bailable y masiva del tema, pensada para resonar en radios, playlists y como candidata a convertirse en un éxito de temporada veraniega.