El Puma Rodríguez habló de su delicado estado de salud y reveló cómo se encuentra hoy: "Posiblemente vivas..."

José Luis "El Puma" Rodríguez , a sus 82 años, dio una emotiva entrevista con Héctor Maugeri para el programa +CARAS , el cantante venezolano compartió los detalles de su lucha contra la fibrosis pulmonar y el trasplante de doble pulmón que le permitió regresar a los escenarios.

La vida de El Puma dio un giro radical con el diagnóstico de fibrosis pulmonar , una enfermedad que fue deteriorando su salud hasta el punto de requerir un trasplante en 2017 . Para él, esa operación no solo fue un procedimiento médico, sino un renacer. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Después de la cirugía, tuvo que alejarse por completo de los escenarios y someterse a un largo y arduo proceso de rehabilitación.

Embed - El Puma Rodríguez habló de su delicado estado salud y reveló cómo se encuentra hoy: "Posiblemente vivas..."

Con gran emoción, el cantante reveló que, a pesar de sus intentos, nunca pudo conocer la identidad de su donante. " Nunca supe si era un hombre o mujer, si era joven, mandé cartas, pero la familia nunca quiso". Este anonimato ha sido una incógnita que lo ha acompañado durante todos estos años.

El recuerdo de la espera por los pulmones definitivos no lo abandona. "La primera vez fuimos al hospital, estuve 24 horas ahí en ayuda. Viene el team médico y me dicen: 'Mira, yo no estoy muy seguro de estos pulmones'", expresó el artista.

"Y le digo al doctor: 'Compadre, suéltame ya, mándame para la casa. Si tienes medio porcentaje que no estás seguro, yo me voy’", relató. Afortunadamente, poco después llegó la segunda llamada, la definitiva, con un equipo que le transmitió la confianza necesaria para avanzar.

Los médicos fueron directos y sin rodeos al advertirle sobre las posibles consecuencias: "Si te operas, posiblemente vivas, pero no sabemos si vas a cantar otra vez". "En Estados Unidos te dicen la verdad sin anestesia. Yo me tapaba los oídos cuando me explicaban la operación. Fue terrible", recordó.

A pesar del temor, la cirugía se llevó a cabo con éxito, durando entre ocho y diez horas. Con la voz entrecortada, el artista resumió la experiencia con una sola palabra: "Es un milagro".

Nuevamente a los escenarios

Esposa mía… El Puma Rodríguez y Carolina Pérez. Créditos: Instagram / elpumaoficial

La rehabilitación fue un proceso complejo, obligándolo a empezar de nuevo: "Empecé de cero, a hablar, a cantar poco a poco y es un proceso, fue un proceso del cual no me quejo. ¿Por qué me voy a quejar si estoy hablando contigo?".

Esta experiencia lo llevó a una profunda conclusión sobre la vida: la palabra "después" dejó de existir para él. "Es right now, aquí y ahora", enfatizó, con una filosofía que abraza el presente por completo.

image El Puma en los escenarios. Créditos: Instagram / elpumaoficial

Actualmente, instalado en Miami junto a su esposa Carolina Pérez, El Puma Rodríguez agradece cada día por estar vivo y por la pasión que aún siente por su música. Con una energía renovada, regresó a Argentina para celebrar la vida sobre el escenario. El próximo 22 de septiembre, se presentará en el Movistar Arena junto a Los Palmeras, en un show que no solo marca un esperado regreso, sino también la celebración de una segunda oportunidad.