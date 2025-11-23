Una famosa pareja de actores argentinos se casó y un detalle enamoró las redes: las fotos de la boda

Los actores celebraron su amor con una fiesta campestre llena de poesía, naturaleza y un invitado de cuatro patas que se robó todas las miradas: los detalles.

El amor volvió a ser protagonista en el mundo del espectáculo. Tras haber dado el "sí, quiero" en el Registro Civil el pasado 11 de noviembre, Malena Ratner y José Giménez Zapiola, popularmente conocido como El Purre, celebraron su unión con una boda soñada que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La actriz de Soy Luna y el protagonista de Cromañón eligieron un entorno natural para una ceremonia que combinó romanticismo, una ambientación poética y una tarde de sol perfecta. Rodeados de familiares, amigos y colegas del medio, la pareja vivió un escenario casi cinematográfico, donde grandes árboles y flores silvestres enmarcaron el momento más esperado.

Una esfera poética y un invitado estelar image Malena, El Purre y el testigo. Créditos: Instagram La decoración fue uno de los puntos más comentados del evento. El sello visual de la ceremonia fue una gigantesca esfera suspendida en el aire, cubierta con frases manuscritas que parecían flotar sobre los novios mientras intercambiaban sus votos. Bajo esta estructura artística, Malena y El Purre compartieron miradas cómplices y lágrimas de emoción que conmovieron a todos los presentes.

image Sin embargo, hubo un protagonista inesperado que compitió en ternura con los novios: el perro de la pareja. La mascota asistió vestida de gala con un traje formal diseñado especialmente para la ocasión y se robó el show. En las fotos virales, se lo ve posando con naturalidad e incluso participando activamente de la ceremonia, acomodado en la falda de Malena como un testigo de honor.

El look de los novios: elegancia y estilo personal image Para su gran día, Malena Ratner deslumbró con un diseño de Camila Romano. El vestido, confeccionado en shantung de seda natural en tono off white, destacó por su corsetería drapeada y una amplia falda campana. La actriz completó su estilo etéreo con un velo largo de tul, joyas con zafiros y un ramo de flores naturales. Fiel a su esencia, optó por un beauty look fresco, con el pelo suelto y ondas suaves.