La fogosa foto de Melody Luz y Alex Caniggia desnudos que revolucionó las redes: "Enana pingüi"

La pareja volvió a demostrar la pasión con una postal de alto voltaje desde la intimidad del hogar. Entre la desnudez y las declaraciones de amor, el mediático y la bailarina revolucionaron las redes.

Melody Luz y Alex Caniggia volvieron a convertirse en el centro de todas las miradas y demostraron, una vez más, que son una de las parejas más explosivas del ambiente. La bailarina y el mediático decidieron romper con la rutina de las redes sociales y compartieron una imagen de alto voltaje que no tardó en viralizarse.

La postal en cuestión es una muestra de intimidad absoluta. Lejos de las producciones cuidadas o los filtros excesivos, la pareja se fotografió totalmente desnuda, acurrucada y a puro mimo. La imagen transmite la conexión física y emocional que los une, desafiando la censura de Instagram y reafirmando que, para ellos, la exposición de su amor no tiene límites.

La foto que recorrió las redes image Los mediáticos, prendidos fuego. Créditos: Instagram Fue "El Emperador" quien tomó la iniciativa de publicar la foto original, acompañándola de una dedicatoria fiel a su estilo excéntrico y apasionado. “Con mi mujer hermosa de mi vida. Mía, moglie. Te amo, enana pingüi”, escribió el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis, mezclando italiano con los apodos cariñosos que utiliza en la privacidad de la pareja.

Por su parte, la bailarina no se quedó atrás y redobló la apuesta al repostear la historia en su propia cuenta. Validando el gesto romántico de su compañero, Melody respondió con dulzura y picardía: “Yo más, superpapuchi”. Este ida y vuelta público no solo encantó a sus seguidores, sino que ratifica el gran momento personal que atraviesan, consolidándose como un equipo sólido tanto en lo sentimental como en la crianza de su hija.