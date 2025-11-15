"Envidiosos": Alex Caniggia explotó en redes sociales tras descubrir que le rayaron su camioneta 0 kilómetro

Alex Caniggia, siempre mediático, mostró los daños en un video y atribuyó el acto vandálico a la "envidia.

El mediático Alex Caniggia protagonizó un nuevo escándalo que rápidamente se viralizó en sus redes sociales. El motivo de la furia del hijo de Claudio Paul Caniggia fue el acto de vandalismo que sufrió su vehículo 0 kilómetro, el cual apareció completamente rayado. El influencer no dudó en mostrar su indignación y atribuyó el ataque a la "envidia".

Qué le pasó a la camioneta de Alex Caniggia. A través de varios videos compartidos en sus plataformas, Alex mostró los daños en su camioneta, desatando una fuerte polémica entre sus seguidores. El incidente fue catalogado por él mismo con su característico estilo provocador.

La furia de Alex Caniggia por el ataque a su camioneta El primer video compartido por el mediático dejaba en evidencia su gran enojo. "Bueno, la 0KM rayada, y por algún barat mugroso del orto, todo rayado", expresó Caniggia mientras recorría con la cámara las marcas dejadas en la carrocería de su flamante vehículo. Las imágenes mostraban la magnitud de los rayones causados por desconocidos.

alex caniggia camioneta (1) La camioneta 0KM fue completamente vandalizada. Captura X En su descargo, Alex Caniggia vinculó directamente el vandalismo con el resentimiento que despierta su vida de lujo. "Viste, la envidia mata", sentenció, sin dudar al señalar a la envidia como el móvil del ataque.