La China Suárez fue entrevistada por Mario Pergolini: "Yo soy impulsiva y a veces me callo, pero..."

El conductor no dudó en preguntarle de todo a la actriz, en medio de un clima distendido ella fue contundente respecto a algunos temas urticantes.

La esperada entrevista con la China Suárez llegó finalmente de la mano de Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido (El Trece). Luego de una semana intensa de cancelaciones en los principales canales de streaming, la actriz pudo acordar un mano a mano con el ácido conductor.

La China respondió a la consulta respecto a sus reacciones cuando la provocan en redes sociales. “Yo soy impulsiva y a veces me callo, me callo, y he dejado pasar muchas cosas, pero hay días que me levanto cruzada o me está por venir y me caliento agarro el Tweet y lo pongo”, expresó la actriz.

La China Suárez habló sobre sus reacciones cuando está enojada La China Suárez entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido La China Suárez entrevistada por Mario Pergolini en Otro día perdido. Video: Otro día perdido (El Trece) Además agregó: “Igual no me mando tantas cag* con el teléfono, ¿qué hice, contestar?”. El conductor respondió con humor exclamando con ironía que no se enoje con él.

Pergolini, sin rodeos le preguntó: “¿Sos vengativa?”. “En la vida real, sí. Pero no de ir y romperte un auto. Yo soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”, expresó con humor la actriz.