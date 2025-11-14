Filtraron una foto de la China Suárez con Mario Pergolini en la entrevista y un detalle llamó la atención

A pocas horas del mano a mano de la actriz con el conductor de El Trece, se viralizó una foto en el estudio Otro día perdido que revela algo inesperado.

En horas de la tarde de este viernes, el periodista Gustavo Méndez anticipó un detalle inesperado en la entrevista que Mario Pergolini le hará a la China Suárez. En su cuenta de Instagram, el panelista de Moria Casán compartió con sus seguidores una foto de la polémica actriz en el estudio de Otro día perdido (El Trece).

El detalle que nadie esperaba es que junto a la China está sentado Mauro Icardi, por lo que se puede esperar que esta noche a las 22.30 cuando arranque el programa de Mario, se produzca un ida y vuelta no solo con la actriz de La hija del fuego, sino que el delantero del Galatasaray también hablará en esa entrevista.

La foto que publicó el periodista de la China Suárez en el estudio de El Trece Mendez la China y MAuro La china Suárez y Mauro Icardi en el living de Otro día perdido. Foto: Instagram @mecomprendezmendez En otra historia de Instagram, Méndez explicó que Mauro Icardi tenía puesto el micrófono, allí se lo puede ver en el living del estudio de El Trece al lado de la China junto a una asistente de la técnica del canal.

Los detalles de la entrevista a la China Suárez Se filtró una foto de la entrevista de Mario Pergolini con la China Suárez Se filtró una foto de la entrevista de Mario Pergolini con la China Suárez. Video: A la tarde (América TV) Para muchos puede no sorprender que Icardi acompañe a su novia en cualquier movimiento de prensa que pueda hacer la actriz, pero que esté microfoneado y sentado en el lugar de los entrevistados invita a pensar que romperá el silencio televisivo.