Paula Chaves rompió el silencio tras el escándalo con la China Suárez en OLGA: "A mí no me gusta..."

La actriz y conductora Paula Chaves rompió el silencio tras el revuelo que generó la revelación de Migue Granados acerca de su negativa a entrevistar a la China Suárez en el exitoso ciclo de streaming de OLGA. Ante las cámaras del programa Puro Show (El Trece), la presentadora abordó sin evasivas el conflicto que la posicionó involuntariamente en el centro de la escena. Su argumento central se enfocó en su aversión a la confrontación mediática. "A mí no me gusta el quilombo, le esquivo a todo. No me gusta el bardo ni quedar pegada en esto", confesó Chaves, buscando despegarse de la polémica y la dinámica de bandos que a menudo impera en el ambiente.

Paula Chaves sobre su vínculo con la China Suárez La relación que la unía a la China Suárez fue, sin lugar a dudas, el eje de la controversia. Chaves confirmó el enfriamiento de la amistad, pero fue categórica al descartar cualquier tipo de conflicto personal profundo con la actriz. Además, se mostró muy crítica con la agresividad de las redes sociales hacia la figura de Suárez. "No tengo un tema personal con la China. Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada. Y tampoco banco todo el hate que se está comiendo. No me parece bien fomentar eso de un team u otro team", sentenció, abogando por poner fin a la polarización digital.

Paula Chaves Foto: Instagram Paula Chaves, la reconocida conductora, dio su versión sobre el rechazo a entrevistar a la China Suárez. Foto: Instagram Paula Chaves El rechazo a conducir la entrevista no implicó una negativa a dialogar con la China Suárez en otro contexto. La conductora explicó que, aunque hoy en día tienen "buena onda", el formato y el momento no eran los adecuados para el tipo de conversación que la audiencia esperaba. Si bien afirmó que la entrevistaría, puntualizó que "hoy no sería la nota que todos esperan ni encajaría en Tapados de laburo". Su decisión, por lo tanto, se habría basado más en una cuestión de timing y encuadre periodístico que en un veto personal.

La palabra de la figura de OLGA tras el escándalo con la China Suárez Paula Chaves habló sobre el escándalo de la entrevista fallida de la China Suárez Paula Chaves habló sobre el escándalo de la entrevista fallida de la China Suárez. Video: Puro Show (El Trece) El supuesto distanciamiento con Zaira Nara El cronista no desaprovechó la oportunidad para indagar sobre otro supuesto quiebre mediático que la vincula con Zaira Nara, hermana de Wanda y también figura de gran peso en el espectáculo. La especulación sugería que esta "enemistad" podría haber influido en su postura respecto a la China Suárez. Con cautela y precisión en el lenguaje, Chaves corrigió la terminología utilizada, prefiriendo el concepto de "distanciamiento" al de "pelea", minimizando la gravedad de la situación.