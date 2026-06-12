Zulma Lobato presentó a su nuevo y joven novio en redes: el particular detalle que llamó la atención de todos

El amor volvió a golpear la puerta de Zulma Lobato y las redes sociales estallaron. La encargada de dar a conocer la feliz noticia fue la mediática Jazmín "La Cuerpo" , quien ya se ha convertido en una suerte de vocera no oficial de Zulma en el mundo digital. A través de su cuenta de Instagram, compartió una postal que no tardó en volverse viral y desatar una ola de comentarios.

En la imagen compartida desde el perfil de Jazmín, se la puede ver a Zulma radiante, sonriente y muy bien abrazada a un joven, quien vendría a ser su jardinero. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la placa que acompaña la foto, revelando el sorpresivo origen del romance: "Zulma Lobato celebra 2 meses de noviazgo con el muchacho que le corta el pasto ¡Felicidades!" .

La publicación de La Cuerpo funcionó como un imán para los internautas. Lejos de las críticas, la caja de comentarios se llenó de mensajes cargados de humor, empatía y bancada absoluta hacia la pareja.

"11 años soltero llevo... si Zulma pudo no pierdo la esperanza", "30 años soltera, espero tener novio en algún momento, si ella pudo yo también" , expresaron algunos usuarios.

El nuevo noviazgo cobra un tinte aún más curioso al repasar el archivo reciente. En marzo de este mismo año, La Cuerpo había revolucionado las redes anunciando que Zulma pasaría por el Registro Civil con Claudio , un plomero de nacionalidad paraguaya.

"¡Se viene el civil! Su sueño siempre fue vestirse de blanco", había escrito Salinas en aquel entonces, acompañando la noticia con fotos de su amiga en plenos preparativos y entusiasmada por dar el gran paso a mitad de año.

Curiosamente, el patrón de conquista parece mantenerse intacto. "Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido... Lo que empezó como un simple servicio en tu hogar, terminó en un hermoso romance", había detallado la influencer sobre el plomero, cerrando con una reflexión que hoy vuelve a aplicar: "El amor no sabe de género ni edad".

Aunque la boda de blanco no prosperó y el romance no superó la semana, Zulma Lobato apuesta todo por el jardinero y disfruta de su presente junto al encargado de mantener su jardín.