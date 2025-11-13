La China Suárez estaría enfurecida con Disney+ tras el escándalo con OLGA y LUZU TV: "Quiero hablar con el responsable"

El conflicto entre la reconocida figura mediática y la famosa plataforma de entretenimiento se intensificó por un desmanejo en la prensa.

La controversia alrededor de la promoción de una nueva serie protagonizada por la actriz más polémica del momento escaló a niveles inéditos, llevando a la estrella a un enfrentamiento directo con los ejecutivos de la plataforma productora. Tras los abruptos cambios en su tour de prensa, que incluyó la cancelación de su presencia en LUZU TV y la fallida negociación con OLGA, la situación derivó en un profundo malestar. El periodista Juan Etchegoyen fue el encargado de destapar el clima de tensión, señalando que la China Suárez se encuentra sumamente disconforme con la compañía por el manejo de la crisis mediática.

Según fuentes cercanas a la plataforma, el tema generó un "verdadero caos" interno. El conductor de Mitre Live reveló que la intérprete, visiblemente molesta, se comunicó con los directivos para expresar su profundo descontento con la organización. “La China furiosa con la gente de la plataforma llamó para hablar con los responsables de lo que pasó”, citó Etchegoyen, detallando que la conversación fue "áspera". El periodista también indicó que la actriz tenía un interés particular en asistir al ciclo de Nico Occhiato, al ser el programa más visto del medio, y no tomó bien la negativa inicial de aparecer en Nadie Dice Nada.

hija-del-fuego La nueva serie de la China Suárez que debió ser promocionada en los principales canales de streaming. Foto: Archivo MDZ El reclamo de la mediática a los ejecutivos fue contundente y sin filtros, evidenciando su frustración por quedar en una posición incómoda frente a los medios. El mensaje transmitido a la cúpula, según trascendió, fue de una insólita crudeza: “La China los cag* a pedos, eso me dicen a mí. Versión sacada, hagan algo bien y organícense para no dejarme mal parada, algo así me dicen que fue el reclamo”. Este proceder, sumado a los escándalos previos, encendió la alarma en los despachos de la compañía global.

El enojo de la China Suárez con los responsables de Disney+ La China Suárez enfurecida con los responsables de Disney+ en coordinar las entrevistas La China Suárez enfurecida con los responsables de Disney+ en coordinar las entrevistas. Video: Mitre Live El futuro laboral de la China Suárez en entredicho El revuelo mediático no solo generó el malestar de la actriz, sino también una reacción airada por parte de los decisores de Disney+. En el programa Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich expuso la "furia" que se vive dentro de la productora. El especialista en espectáculos detalló que la cúpula ya no desea colaborar en futuros emprendimientos con la artista debido al "desmanejo" con los canales de streaming. Sienten que su comportamiento, sumado a la filtración de mails internos para justificarse ante terceros, “expuso a la compañía”.