Yanina Latorre y un dato clave sobre los trabajos de la China Suárez con Disney: "Tiene poder"

La China Suárez regresó a la Argentina para promocionar su nueva serie de Disney, pero Yanina Latorre destapó toda una polémica.

El momento exacto en que reveló el explosivo dato sobre el backstage de la China Suárez. / Captura TV

El arribo de Eugenia China Suárez a Buenos Aires, directamente desde su casa en Turquía junto a sus hijos y Mauro Icardi, no podía estar exento de drama. La actriz aterrizó en el país el pasado lunes 10 de noviembre con el propósito de darle prensa a su más reciente proyecto para la plataforma de Disney, la serie Hija del Fuego.

Yanina Latorre reveló la verdad de la China Suárez en Disney. Con un duro panorama de fondo y grandes problemas con el mundo del streaming, fue Yanina Latorre quien se calzó los guantes de box en SQP y aprovechó la coyuntura para detonar un dato explosivo y hasta ahora ignoto sobre la relación laboral de la ex Casi Ángeles con una de las marcas más importantes del mundo del entretenimiento.

El dato que nadie sabía de la China Suárez en Disney: lo reveló Yanina Latorre Con su lengua afilada de siempre, la conductora comenzó cuestionando duramente la calidad del contenido de Suárez y la estrategia de la productora. "A ninguna figura una productora la obliga a ir a ningún lado. La serie no la va a ver nadie. Pobre Disney, su nivel es 'fondo de olla'", disparó de entrada.

china suarez disney (1) La China Suárez, la polémica actriz cuya entrevista en Luzu TV se cayó por supuestas "exigencias". Disney Latorre se mostró indignada con la actriz y señaló que su conducta en las redes no se condice con la imagen familiar de la compañía: "Disney cuida su contenido y a la gente que contrata, y esta tipa estuvo toda la noche insultando a medio país en Twitter. Ese no es el espíritu de Disney", sentenció con dureza.

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda Yanina criticó a la China Suárez. Foto: captura de video / América TV. No obstante, lo que dejó al panel absolutamente "boquiabierto" fue la versión que Latorre reveló a continuación sobre los motivos reales detrás de la persistente contratación de la celeb. "En Disney hay una productora muy importante que está muy caliente con la China. Es tortona. La contrata hace años y están todos a las puteadas", expuso Yanina.