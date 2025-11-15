Camilota mostró su nuevo departamento y la aniquilaron en las redes sociales: "Lucraste con tu hermano"

Camilota se mudó a su nuevo departamento y fue cuestionada en redes sociales por supuestamente usar dinero donado a su hermano Thiago.

Camila Deniz, conocida mediáticamente como Camilota y hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina, se convirtió en el centro de una fuerte polémica en las redes sociales. La ex Cuestión de Peso compartió con sus seguidores la concreción de uno de sus más grandes sueños: tener su casa propia, pero la noticia fue empañada por una catarata de comentarios críticos.

camilota thiago medina (1) Camilota aclaró los malentendidos. Captura Instagram Desde sus redes sociales, Camilota publicó una emotiva postal donde se veía la llave del departamento al que se mudó en Ramos Mejía, y expresó a corazón abierto su felicidad. Sin embargo, su logro generó acusaciones de que podría haber utilizado fondos que la familia recibió como donación para la recuperación de su hermano.

Camila Deniz, cuestionada por su nueva casa tras pedir ayuda para Thiago La publicación de Camila Deniz en su Instagram era un reflejo de su alegría por el gran paso personal que dio. “Me costó, lloré, dudé, pero no bajé los brazos. Lo soñé, lo busqué y lo logré. Hoy empieza un nuevo capítulo”, escribió la influencer junto a la imagen de la llave de su nuevo hogar.

ig-camilota-departamento-propio1 La influencer fue acusada de usar donaciones para su hermano Thiago. Captura Instagram Rápidamente, la publicación se hizo viral. Si bien recibió una gran cantidad de mensajes de felicitación y buenos deseos, también estalló la controversia entre los internautas. Frases como "Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... Perdón pero hoy te comprás una departamento? Una casa? Mmmm no sé", "Gracias a las donaciones y a la plata que te dio la gente. Agradecele a ellos" o "Con las donaciones de la gente cómo lucraste con tu hermano", fueron solo algunos de los filosos comentarios que recibió Camilota.