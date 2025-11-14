Paco Amoroso y Catriel sorprendieron con un apasionado beso en la boca tras arrasar en los Latin Grammy 2025

El dúo Argentino se robó el protagonismo de la gala de música latina con un triunfo histórico, récord de nominaciones y un momento de euforia.

La 26ª edición de los Latin Grammy 2025 no solo estuvo marcada por la predecible supremacía de Bad Bunny, sino por un fenómeno completamente inesperado: la consagración de los artistas argentinos Catriel y Paco Amoroso. El dúo argentino, que partía como uno de los grandes favoritos, ha culminado la gala con un asombroso empate a cinco estatuillas con el puertorriqueño, pero su impacto trascendió los galardones. Su hazaña comenzó incluso antes de la ceremonia principal, al convertirse en los primeros músicos de Argentina en acumular la impresionante cifra de diez nominaciones en la historia de los premios. La presencia de los cantantes en la alfombra roja ya anticipaba que serían los protagonistas de la post-gala.

El camino hacia la gloria comenzó en la premiere, el evento previo a la transmisión central, donde Catriel y Paco Amoroso obtuvieron sus primeros dos reconocimientos por su producción "Papota". Específicamente, se alzaron con los premios a Mejor Vídeo Musical Versión Corta y Mejor Vídeo Musical Versión Larga, consolidando su propuesta audiovisual. En representación de los artistas, uno de los directores del proyecto, Martín Piroyansky, fue el encargado de subir al estrado. La primera vez, agradeció a los talentos y a su equipo, manifestando: “Muchas gracias a Catriel y Paco por confiar, y sobre todo a Nati Loiacono por editar conmigo y bancarse toda mi angustia. Por más ficción en Argentina”. Para el segundo galardón, la improvisación se hizo presente, reconociendo no tener un texto de agradecimiento preparado.

El gran triunfo de Catriel y Paco Amoroso El tercer premio que sumó la pareja fue en la categoría de Mejor Canción Pop por su tema "El Día del Amigo". En esta ocasión, fueron los propios músicos quienes se dirigieron al público. Fieles a su ya reconocido estilo irreverente y satírico, los argentinos aceptaron el premio en persona, manteniendo su aura de desparpajo que los ha caracterizado desde sus inicios. Sin embargo, el pico de la noche, el suceso que eclipsó incluso los cinco premios obtenidos, se reservaba para la conferencia de prensa posterior.

El gesto que paralizó la sala de prensa de los Latin Grammy El apasionado beso entre Paco Amoroso y Catriel en los Latin Grammy 2025 El apasionado beso entre Paco Amoroso y Catriel en los Latin Grammy 2025. Video: Instagram @tumusicahoy Tras el rotundo éxito en los Latin Grammy 2025, y mientras respondían a la prensa en una sala atestada de cámaras y flashes, Catriel y Paco Amoroso protagonizaron el momento más comentado de la jornada. Invadidos por la euforia de la victoria y el reconocimiento histórico, el dúo se fundió en un apasionado beso frente a todos los periodistas presentes. El gesto generó una ola de asombro y aplausos inmediatos en la sala, y el revuelo se trasladó con velocidad meteórica a las plataformas digitales, donde el gesto se posicionó rápidamente como trending topic mundial, superando el impacto de otros grandes ganadores.