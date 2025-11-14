Preocupante accidente en OLGA mientras estaban en vivo tras un agresivo cruce entre panelistas: mirá el video

Un tenso momento se vivió en el estudio de la famosa señal de streaming durante un juego entre colegas que se salió de control.

Un episodio de extrema tensión sacudió la programación del canal de streaming OLGA, dejando a la audiencia y a los propios conductores perplejos. El ciclo Tapados de Laburo, usualmente caracterizado por su tono lúdico y distendido bajo la conducción de Paula Chaves y Pedro Alfonso, fue el escenario de una confrontación que escaló de un simple desacuerdo a una agresión física entre la colaboradora Luli González y el influencer Mortedor, generando una ola de reacciones en las redes sociales.

La secuencia se desencadenó durante una sección de juegos en vivo, cuando González detectó y denunció una supuesta manipulación de las reglas por parte del streamer. En el fragor del juego, la colaboradora de la mesa alzó su voz para señalar que lo que estaba realizando Mortedor “no estaba bien”. Este señalamiento fue el detonante de una respuesta desmedida: el creador de contenido se puso de pie abruptamente y, en un gesto de gran hostilidad, la empujó, provocando que Luli González cayera al suelo ante la mirada atónita de todos los presentes.

El preocupante accidente en OLGA El estudio quedó momentáneamente paralizado. La conductora Paula Chaves y su colega Evelyn Botto, visiblemente consternadas, trataron de desdramatizar la tensa situación. La colaboradora, alterada por el impacto de la reacción, había intentado detener la acción de su compañero gritándole: “¡Pero estás haciendo trampa!”. Este hecho inusual fue registrado íntegramente por las cámaras de Tapados de Laburo y el clip no tardó en volverse un fenómeno viral.

El impacto de la agresión en la dinámica de Tapados de Laburo Preocupante accidente al aire en Olga tras un juego que se salió de control Preocupante accidente al aire en Olga tras un juego que se salió de control. Video: OLGA La propagación de las imágenes en plataformas digitales fue inmediata, generando un intenso debate entre los seguidores. Usuarios y referentes del mundo del streaming y el espectáculo manifestaron su sorpresa, ya que la disputa entre Mortedor y Luli González rompió con el formato distendido y humorístico que había definido al ciclo hasta el momento. Este antecedente plantea serios interrogantes sobre los límites aceptables en el entretenimiento en vivo y el manejo de situaciones de conflicto por parte de los conductores.