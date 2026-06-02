Sofia Gonet fue a comer a Don Julio y mostró cuánto le costó el almuerzo del domingo

La modelo e influencer Sofía Gonet se convirtió en el foco de la conversación en las redes sociales tras publicar un detallado registro audiovisual sobre las actividades que llevó a cabo durante su jornada de domingo. Al residir sola en la Ciudad de Buenos Aires y encontrarse sin una agenda de actividades planificada, la joven tomó la iniciativa de convocar a su padre para compartir una comida especial, registrando el emotivo y cálido encuentro en sus plataformas habituales.

“Estaba realmente muy antojada de comer carne”, manifestó de forma abierta la subcampeona del certamen MasterChef Celebrity 2026 para argumentar la elección del menú. Motivada por el deseo de retribuir los numerosos asados que su padre le había preparado a lo largo de su vida, la influencer organizó una cena en las instalaciones de la emblemática parrilla Don Julio.

Al ingresar al establecimiento, los anfitriones le ofrecieron a la pareja una visita guiada por la histórica cava subterránea del lugar, espacio que alberga piezas de colección vitivinícola con más de un siglo de antigüedad. Respecto al valor económico de estos ejemplares, la modelo reveló que algunas botellas se posicionan en torno a los 25 millones de pesos. Tras catar tres de las variedades más tradicionales de la casa, ambos regresaron al salón principal para dar inicio a la cena.

La modelo visitó la exclusiva bodega del restaurante, donde se custodian vinos con más de cien años de guarda.

La propuesta gastronómica comenzó con una recepción de cortesía compuesta por un puré de hierbas acompañado de endivias. Posteriormente, la mesa sumó una degustación de achuras, provoleta confeccionada con queso de cabra y una ensalada que combinaba palta con remolacha al rescoldo. “En este restaurante absolutamente todo es orgánico y lo fabrican ellos mismos”, pormenorizó Gonet durante el video.

Sofía Gonet en Cortá por Lozano 2 Sofía Gonet retrató en sus redes sociales el tierno encuentro dominical que organizó para homenajear a su padre. Captura TV Telefe

Como plato central, los comensales seleccionaron un t-bone, un corte vacuno caracterizado por presentar dos variedades de carne divididas por una estructura ósea central, escoltado por papas fritas y ensalada de rúcula con cheddar estacionado. Para el cierre dulce, optaron por un flan mixto, panqueques de dulce de leche y una selección de helados. Hacia el desenlace del material, la influencer exhibió el comprobante de pago y descolocó a su comunidad de fanáticos al revelar que el total de la velada ascendió a los $508.000.