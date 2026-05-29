La devastadora situación que vivió Paula Chaves en televisión y que recién ahora se animó a contar: "Un horror"

El universo de los programas de streaming se consolidó como un espacio donde las personalidades del espectáculo eligen despojarse de sus personajes para abordar temáticas complejas y de profunda sensibilidad. En esta oportunidad, Paula Chaves en el canal Olga abrió su corazón al rememorar uno de los pasajes más duros de su vida, ocurrido tiempo antes del nacimiento de Baltazar, el segundo hijo que comparte con el productor Pedro Alfonso.

Con una visible emoción, la conductora reveló que sufrió la interrupción de una gestación de manera inmediata a que la información circulara de forma pública en los medios de comunicación. "Antes de Baltazar me filtraron un embarazo , a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí ", manifestó para contextualizar la impensada exposición que debió soportar.

La circunstancia la ubicó en un escenario sumamente hostil, obligándola a sostener su rol laboral habitual en la pantalla chica mientras procesaba su dolor íntimo. " Tuve que salir paradita en mi programa, que hacía en Este es el show, a decir que lo había perdido. Lo confirmé antes de tiempo", describió respecto a las exigencias operativas de aquella etapa.

La crudeza del relato de Paula Chaves .se acentuó al detallar el proceso biológico: "Yo lo había perdido y tenía que seguir yendo a trabajar con panza cuando yo sabía que lo que tenía adentro no tenía vida. Y lo tenía que expulsar. O sea, un horror".

Paula Chaves y Pedro Alfonso hicieron una divertida escapada por Semana Santa junto a sus hijos La conductora y el actor comparieron momentos del viaje en Instagram Foto: @pedroalfonso Paula Chaves y Pedro Alfonso en una escapada de Semana Santa con su familia. Instagram @pedroalfonso

Lejos de limitar su intervención al recuerdo de la anécdota, Chaves aprovechó el alcance de la transmisión para instalar un debate de carácter social y colectivo sobre el mandato de reserva que pesa sobre las familias. “Está este mito de que no tenemos que contarlo hasta los tres meses porque nos obliga a las mujeres a vivir el duelo en soledad”, advirtió de manera firme.

Paula Chaves compartió las fotos del cumpleaños temático de su hija Olivia La niña que la conductora tuvo con Pedro Alfonso cumplió 10 años Foto: @chavespauok Paula Chaves en el cumpleaños temático de su hija Olivia. Instagram: @chavespauok

Sobre el cierre de su descargo, la modelo puntualizó las consecuencias emocionales que acarrea este tipo de conductas impuestas. "El no contarlo hasta los tres meses también nos obliga a las mujeres, o a la pareja o a la persona gestante, a vivir este duelo de la pérdida de un embarazo en soledad. ¿Por qué? Porque no se lo tenías que contar a nadie y vivís todo eso en soledad", concluyó.