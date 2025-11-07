Premios Grammy 2026: desde Lady Gaga hasta Bad Bunny, enteráte quiénes son todos los nominados
Conocé si uno de tus artistas favoritos está nominado para la próxima entrega de la prestigiosa premiación. Grandes cantantes arrasan en varias categorías.
La producción de los Premios Grammy ha dado a conocer este viernes el listado de candidatos a los afamados galardones de la música, y el panorama ya puede sentirse electrizante. El artista de rap norteamericano, Kendrick Lamar, se ha erigido como el máximo aspirante con un total de nueve menciones, demostrando el vasto alcance de su obra. Inmediatamente detrás, con una cifra igualmente impresionante de siete nominaciones cada uno, se posicionan figuras de gran calibre como Cirkut, el productor estrella Jack Antonoff y la inconfundible diva pop Lady Gaga. Este cuarteto lidera la carrera por los fonógrafos dorados, que serán entregados en una fastuosa ceremonia a inicios de del próximo año.
El ícono de la música urbana, Bad Bunny, reafirma su trascendencia global al acumular seis postulaciones, entre las que destacan las categorías de mayor peso como Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Álbum del Año por su aclamado trabajo discográfico, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF). La contienda por el reconocimiento al Mejor Álbum del Año será feroz, con la placa de Lamar, "GNX", midiendo fuerzas con DTMF de Bad Bunny, "Mayhem" de Lady Gaga, "Swag" de Justin Bieber y "Man's Best Friend" de Sabrina Carpenter. Otros talentos como Leon Thomas y Serban Ghenea también compiten en este selecto grupo con seis chances de triunfar.
La trascendencia de artistas de habla hispana en los Premios Grammy
La presencia hispana y el talento emergente añaden sabor a esta edición. El exitoso tema conjunto "APT." de ROSÉ y Bruno Mars ha sido distinguido en ternas cruciales como Grabación, Canción y Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo. Este logro es histórico para la integrante de BLACKPINK, ya que la convierte en la primera solista de K-pop y la primera mujer artista de ese género musical oriental en obtener una nominación a los Grammy. Además, el trabajo individual de la artista coreana-neozelandesa, con su pieza "Messy", contribuye a la postulación de la banda sonora de la película de F1 en la categoría de Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales. La representación argentina no se queda atrás, con nombres como Nicki Nicole, Trueno, el binomio de Paco Amoroso y Ca7riel, y la leyenda del rock nacional Fito Páez, todos ellos con chances en las categorías latinas.
Los cambios en las categorías
La edición 2026 de los prestigiosos premios ha implementado dos nuevas secciones, buscando abarcar la diversidad y la tradición musical. Se ha creado la categoría de Mejor Portada de Álbum, que la organización define para “reconocer la excelencia en el arte de portadas para álbumes de grabaciones de cualquier género musical y honrar a los directores de arte cuyo trabajo da forma a la historia y visión de un disco”. Paralelamente, se ha desdoblado la categoría country: la antigua sección de Mejor Álbum Country se transforma en Mejor Álbum Country Contemporáneo, y surge la de Mejor Álbum Country Tradicional, enfocada en “estructuras sonoras más tradicionales del género country”, con predominio de instrumentos como el violín, el banjo y la mandolina.
La gran fiesta de la música tendrá lugar el domingo 1 de febrero de 2026 en el imponente Crypto.com Arena, situado en Los Ángeles, California. En este magno encuentro se develarán los ganadores de las 95 categorías que integran los galardones en su conjunto, prometiendo ser un evento cargado de emoción y con una lista de favoritos que incluye tanto a titanes de la industria como a figuras en ascenso.
La lista de nominados
Canción del Año
“DtMF” – Bad Bunny
“Manchild” – Sabrina Carpenter
“Anxiety” – Doechii
“Wildflower” – Billie Eilish
“Abracadabra” – Lady Gaga
“Luther” – Kendrick Lamar With SZA
“The Subway” – Chappell Roan
“APT.” – Rosé, Bruno Mars
Álbum del año
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem – Lady Gaga
GNX – Kendrick Lamar
Mutt – Leon Thomas
Chromakopia – Tyler, the Creator
Artista nuevo del Año
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Productor del año no clásico
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Compositor del año no clásico
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Mejor performance de pop solitario
“Daisies” — Justin Bieber
“Manchild” — Sabrina Carpenter
“Disease” — Lady Gaga
“The Subway” — Chappell Roan
“Messy” — Lola Young
Mejor performance dueto o grupo pop
“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
“Gabriela” – Katseye
“APT.” – Rosé, Bruno Mars
“30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar
Mejor álbum pop
Swag – Justin Bieber
Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor canción dance-electrónica
“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax
“Space Invader” — Kaytranada
“Voltage” — Skrillex
“End of Summer” — Tame Impala
Mejor canción dance pop
“Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
“Abracadabra” — Lady Gaga
“Midnight Sun” – Zara Larsson
“Just Keep Watching (From “F1 The Movie”)”
“Illegal” – PinkPantheress
Mejor performance de rock
“U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
“The Emptiness Machine” — Linkin Park
“Never Enough” — Turnstile
“Mirtazapine” — Hayley Williams
“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor performance de metal
“Night Terror” — Dream Theater
“Lachryma” — Ghost
“Emergence” — Sleep Token
“Soft Spine” —Spiritbox
“Birds” — Turnstile
Mejor canción de rock
“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)
“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)
“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)
“Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)
“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (Yungblud)
Mejor álbum de rock
Private Music — Deftones
I Quit — Haim
From Zero — Linkin Park
Never Enough — Turnstile
Idols — Yungblud
Best Alternative Music Performance
“Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver
“Alone” — The Cure
“Seein’ Stars” —Turnstile
“Mangetout” — Wet Leg
“Parachute” — Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
Sable, Fable – Bon Iver
Songs of a Lost World – The Cure
Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
Moisturizer – Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor performance de R&B
“Yukon” – Justin Bieber
“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller
“Folded” – Kehlani
“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas
“Heart of a Woman” – Summer Walker
Mejor canción R&B
“Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, songwriters (Kehlani)
“Heart of a Woman” — David Bishop & Summer Walker, songwriters (Summer Walker)
“It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., songwriters (Chris Brown Featuring
Bryson Tiller)
“Overqualified” — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, songwriters (Durand Bernarr)
“Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, songwriters (Leon Thomas)
Mejor álbum R&B
Beloved— Giveon
Why Not More? — Coco Jones
The Crown — Ledisi
Escape Room — Teyana Taylor
Mur — Leon Thomas
Mejor performance de Rap
“Outside” — Cardi B
“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &
Pharrell Williams
“Anxiety” — Doechii
“TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay
“Darling, I” — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown
Mejor performance de rap melódico
“Proud of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill
“Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack
“Luther” — Kendrick Lamar With SZA
“WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
“Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake
Mejor canción de rap
“Anxiety” — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)
“The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell
Williams & Stevie Wonder, songwriters (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire)
“Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor, songwriters (Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)
“TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras, songwriters (GloRilla)
“TV Off” —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar
Featuring Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – JID
GNX – Kendrick Lamar
Chromakopia – Tyler, the Creator
Mejor performance de rap
“Noble Rise” — Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
“Windows – Live” — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
“Peace of Mind / Dreams Come True” — Samara Joy
“Four” — Michael Mayo
“All Stars Lead to You – Live” — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor álbum de jazz vocal
Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
Portrait — Samara Joy
Fly — Michael Mayo
Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Mejor álbum de Jazz Instrumental
Trilogy 3 (Live) — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
Southern Nights — Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore
Belonging — Branford Marsalis Quartet
Spirit Fall — John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade
Fasten Up — Yellowjackets
Mejor álbum de Jazz Alternativo
Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
Keys to the City Volume One — Robert Glasper
Ride into the Sun — Brad Mehldau
Live-Action — Nate Smith
Blues Blood — Immanuel Wilkins
Mejor canción country
“Bitin’ List” — Tyler Childers, songwriter (Tyler Childers)
“Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman & Jacob Torrey, songwriters (Shaboozey)
“I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top, songwriters (Zach Top)
“Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson, songwriters (Lainey Wilson)
“A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton, songwriters (Miranda Lambert and Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
Dollar a Day — Charley Crockett
American Romance — Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
Hard Headed Woman — Margo Price
Ain’t in It for My Health — Zach Top
Mejor álbum folk
What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson
Crown of Roses — Patty Griffin
Wild and Clear and Blue — I’m With Her
Foxes in the Snow — Jason Isbell
Under the Powerlines (April 24 – September 24) — Jesse Welles
Mejor álbum de pop latino
Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda
Tropicoqueta, Karol G
Cancionera, Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Mixteip, J Balvin
Ferxxo Vol X: Sagrado, Feid
Naiki, Nicki Nicole
Eub Deluxe, Trueno
Sinfónico (En Vivo), Yandel
Mejor álbum de rock latino o alternativo
Genes Rebeldes, Aterciopelados
Astropical, Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical
Papota, Ca7riel & Paco Amoroso
Algorhythm, Los Wizzards
Novela, Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana
Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera
Y lo que bien - Grupo Frontera
Sin rodeos - Paola Jara
Palabra de To's (Seca) - Carín León
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido
Mejor interpretación/canción Gospel
Do it again - Kirk Franklin
Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard
Still (live) - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
Amen - Pastor Mike Jr
Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar
Mejor álbum country contemporáneo
Patterns, Kelsea Ballerini
Snipe Hunter, Tyler Childers
Evangeline vs. the Machine, Eric Church
Beautifully Broken, Jelly Roll
Postcards From Texas, Miranda Lambert
Mejor álbum country tradicional
Dollar a Day, Charley Crockett
American Romance, Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World, Willie Nelson
Hard Headed Woman, Margo Price
Ain’t in It for My Health, Zach Top
Mejor Álbum de Teatro Musical
Buena vista social club
Death Becomes Her
Gypsy
Just in time
Maybe Happy Ending
Mejor álbum de americana
Big Money, Jon Batiste
Bloom, Larkin Poe
Last Leaf on the Tree, Willie Nelson
So Long Little Miss Sunshine, Molly Tuttle
Middle, Jesse Welles
Mejor álbum de bluegrass
Carter & Cleveland, Michael Cleveland & Jason Carter
A Tip Toe High Wire, Sierra Hull
Arcadia, Alison Krauss & Union Station
Outrun, The Steeldrivers
Highway Prayers, Billy Strings
Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea
“I Know a Name”, Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake
“Your Way’s Better”, Forrest Frank
“Hard Fought Hallelujah”, Brandon Lake con Jelly Roll
“Headphones”, Lecrae, Killer Mike, T.I
“Amazing”, Darrel Walls, PJ Morton
Mejor interpretación de música africana
“Love”, Burna Boy
“With You”, Davido con Omah Lay
“Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin
“Gimme Dat”, Ayra Starr con Wizkid
“Push 2 Start”, Tyla
Mejor álbum de música global
Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia
No Sign of Weakness, Burna Boy
Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour
Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar
Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
Treasure Self Love, Lila Iké
Heart & Soul, Vybz Kartel
Blxxd & Fyah, Keznamdi
From Within, Mortimer
No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor álbum de new age, ambiental o canto
Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
Into the Forest, Jahnavi Harrison
Nomadica, Carla Patullo con The Scorchio Quartet & Tonality
The Colors in My Mind, Chris Redding
Mejor álbum de música infantil
Ageless: 100 Years Young, Joanie Leeds & Joya
Buddy’s Magic Tree House, Mega Ran
Harmony, Fyütch & Aura V
Herstory, Flor Bromley
The Music of Tori and the Muses, Tori Amos
Mejor álbum de comedia
Drop Dead Years, Bill Burr
PostMortem, Sarah Silverman
Single Lady, Ali Wong
What Had Happened Was …, Jamie Foxx
Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze
Mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos
Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, Kathy Garver
Into the Uncut Grass, Trevor Noah
Lovely One: A Memoir, Ketanji Brown Jackson
Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, Dalai Lama
You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli, Fab Morvan
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
How to Train Your Dragon, John Powell, compositor
Severance: Season 2, Theodore Shapiro, compositor
Sinners, Ludwig Göransson, compositor
Wicked, John Powell & Stephen Schwartz, compositores
The Wild Robot, Kris Bowers, compositor
Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales
A Complete Unknown, Timothée Chalamet
F1® The Album, varios artistas
KPop Demon Hunters, varios artistas
Sinners, varios artistas
Wicked, varios artistas
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires, Pinar Toprak, compositora
Helldivers 2, Wilbert Roget, II, compositor
Indiana Jones and the Great Circle, Gordy Haab, compositor
Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune, Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, compositores
Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
Mejor portada de álbum
Chromakopia, Tyler, The Creator
The Crux, Djo
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
Glory, Perfume Genius
Moisturizer, Wet Leg
Mejor canción escrita para medios visuales
“As Alive as You Need Me to Be” [From Tron: Ares], Nine Inch Nails
“Golden” [From KPop Demon Hunters], Huntrix
“I Lied to You” [From Sinners], Miles Caton
“Never Too Late” [From Elton John: Never Too Late], Elton John, Brandi Carlile
“Pale, Pale Moon” [From Sinners], Jayme Lawson
“Sinners” [From Sinners], Rod Wave
Mejor video musical
“Young Lion”, Sade
“Manchild”, Sabrina Carpenter
“So Be It”, Clipse
“Anxiety”, Doechii
“Love”, OK Go
Mejor película musical
Devo, Devo
Live at the Royal Albert Hall, Raye
Relentless, Diane Warren
Music by John Williams, John Williams
Piece by Piece, Pharrell Williams