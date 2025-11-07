Presenta:

Mdz Show

|

Premios Grammy

Premios Grammy 2026: desde Lady Gaga hasta Bad Bunny, enteráte quiénes son todos los nominados

Conocé si uno de tus artistas favoritos está nominado para la próxima entrega de la prestigiosa premiación. Grandes cantantes arrasan en varias categorías.

Diego Quiroga

Diego Quiroga

Grandes voces se disputarán&nbsp;el fonógrafo dorado en Los Ángeles.
Grandes voces se disputarán el fonógrafo dorado en Los Ángeles. Foto: Archivo MDZ

La producción de los Premios Grammy ha dado a conocer este viernes el listado de candidatos a los afamados galardones de la música, y el panorama ya puede sentirse electrizante. El artista de rap norteamericano, Kendrick Lamar, se ha erigido como el máximo aspirante con un total de nueve menciones, demostrando el vasto alcance de su obra. Inmediatamente detrás, con una cifra igualmente impresionante de siete nominaciones cada uno, se posicionan figuras de gran calibre como Cirkut, el productor estrella Jack Antonoff y la inconfundible diva pop Lady Gaga. Este cuarteto lidera la carrera por los fonógrafos dorados, que serán entregados en una fastuosa ceremonia a inicios de del próximo año.

En noviembre será una nueva edición de los Grammy Latinos.
El domingo 1 de febrero de 2026 ser&aacute; la nueva edici&oacute;n de los Grammy.

El domingo 1 de febrero de 2026 será la nueva edición de los Grammy.

El ícono de la música urbana, Bad Bunny, reafirma su trascendencia global al acumular seis postulaciones, entre las que destacan las categorías de mayor peso como Mejor Canción del Año, Mejor Grabación del Año y Mejor Álbum del Año por su aclamado trabajo discográfico, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" (DTMF). La contienda por el reconocimiento al Mejor Álbum del Año será feroz, con la placa de Lamar, "GNX", midiendo fuerzas con DTMF de Bad Bunny, "Mayhem" de Lady Gaga, "Swag" de Justin Bieber y "Man's Best Friend" de Sabrina Carpenter. Otros talentos como Leon Thomas y Serban Ghenea también compiten en este selecto grupo con seis chances de triunfar.

Te Podría Interesar

Lady Gaga arrasó con un show gratuito en Río de Janeiro. Foto: Captura de video
Lady Gaga nominada en varias categor&iacute;as en los Grammy.

Lady Gaga nominada en varias categorías en los Grammy.

La trascendencia de artistas de habla hispana en los Premios Grammy

La presencia hispana y el talento emergente añaden sabor a esta edición. El exitoso tema conjunto "APT." de ROSÉ y Bruno Mars ha sido distinguido en ternas cruciales como Grabación, Canción y Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo. Este logro es histórico para la integrante de BLACKPINK, ya que la convierte en la primera solista de K-pop y la primera mujer artista de ese género musical oriental en obtener una nominación a los Grammy. Además, el trabajo individual de la artista coreana-neozelandesa, con su pieza "Messy", contribuye a la postulación de la banda sonora de la película de F1 en la categoría de Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales. La representación argentina no se queda atrás, con nombres como Nicki Nicole, Trueno, el binomio de Paco Amoroso y Ca7riel, y la leyenda del rock nacional Fito Páez, todos ellos con chances en las categorías latinas.

Los cambios en las categorías

Bad Bunny
Uno de los favoritos del p&uacute;blico que acumula 6 nominaciones a los Grammy.

Uno de los favoritos del público que acumula 6 nominaciones a los Grammy.

La edición 2026 de los prestigiosos premios ha implementado dos nuevas secciones, buscando abarcar la diversidad y la tradición musical. Se ha creado la categoría de Mejor Portada de Álbum, que la organización define para “reconocer la excelencia en el arte de portadas para álbumes de grabaciones de cualquier género musical y honrar a los directores de arte cuyo trabajo da forma a la historia y visión de un disco”. Paralelamente, se ha desdoblado la categoría country: la antigua sección de Mejor Álbum Country se transforma en Mejor Álbum Country Contemporáneo, y surge la de Mejor Álbum Country Tradicional, enfocada en “estructuras sonoras más tradicionales del género country”, con predominio de instrumentos como el violín, el banjo y la mandolina.

La gran fiesta de la música tendrá lugar el domingo 1 de febrero de 2026 en el imponente Crypto.com Arena, situado en Los Ángeles, California. En este magno encuentro se develarán los ganadores de las 95 categorías que integran los galardones en su conjunto, prometiendo ser un evento cargado de emoción y con una lista de favoritos que incluye tanto a titanes de la industria como a figuras en ascenso.

La lista de nominados

Canción del Año

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar With SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

Álbum del año

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator

Artista nuevo del Año

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del año no clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del año no clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor performance de pop solitario

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young

Mejor performance dueto o grupo pop

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Mejor álbum pop

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor canción dance-electrónica

“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta, & PlaqueBoyMax

“Space Invader” — Kaytranada

“Voltage” — Skrillex

“End of Summer” — Tame Impala

Mejor canción dance pop

“Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco

“Abracadabra” — Lady Gaga

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching (From “F1 The Movie”)”

“Illegal” – PinkPantheress

Mejor performance de rock

“U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers

“The Emptiness Machine” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Mirtazapine” — Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor performance de metal

“Night Terror” — Dream Theater

“Lachryma” — Ghost

“Emergence” — Sleep Token

“Soft Spine” —Spiritbox

“Birds” — Turnstile

Mejor canción de rock

“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross, songwriters (Nine Inch Nails)

“Caramel” – Vessel1 & Vessel2, songwriters (Sleep Token)

“Glum” – Daniel James & Hayley Williams, songwriters (Hayley Williams)

“Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, songwriters (Turnstile)

“Zombie” – Dominic Harrison & Matt Schwartz, songwriters (Yungblud)

Mejor álbum de rock

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Never Enough — Turnstile

Idols — Yungblud

Best Alternative Music Performance

“Everything Is Peaceful Love” — Bon Iver

“Alone” — The Cure

“Seein’ Stars” —Turnstile

“Mangetout” — Wet Leg

“Parachute” — Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor performance de R&B

“Yukon” – Justin Bieber

“It Depends” – Chris Brown Featuring Bryson Tiller

“Folded” – Kehlani

“Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas

“Heart of a Woman” – Summer Walker

Mejor canción R&B

“Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson, songwriters (Kehlani)

“Heart of a Woman” — David Bishop & Summer Walker, songwriters (Summer Walker)

“It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr., songwriters (Chris Brown Featuring

Bryson Tiller)

“Overqualified” — James John Abrahart Jr & Durand Bernarr, songwriters (Durand Bernarr)

“Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas, songwriters (Leon Thomas)

Mejor álbum R&B

Beloved— Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mur — Leon Thomas

Mejor performance de Rap

“Outside” — Cardi B

“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar &

Pharrell Williams

“Anxiety” — Doechii

“TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay

“Darling, I” — Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown

Mejor performance de rap melódico

“Proud of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill

“Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6Lack

“Luther” — Kendrick Lamar With SZA

“WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

“Somebody Loves Me” — Partynextdoor & Drake

Mejor canción de rap

“Anxiety” — Jaylah Hickmon, songwriter (Doechii)

“The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell

Williams & Stevie Wonder, songwriters (Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices of Fire)

“Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma & Rex Zamor, songwriters (Tyler, the Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne)

“TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras, songwriters (GloRilla)

“TV Off” —Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar

Featuring Lefty Gunplay)

Mejor álbum de rap

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor performance de rap

“Noble Rise” — Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield

“Windows – Live” — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

“Peace of Mind / Dreams Come True” — Samara Joy

“Four” — Michael Mayo

“All Stars Lead to You – Live” — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,

Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum de jazz vocal

Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap

We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell

Portrait — Samara Joy

Fly — Michael Mayo

Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,

Keyon Harrold & Rachel Eckroth

Mejor álbum de Jazz Instrumental

Trilogy 3 (Live) — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Southern Nights — Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore

Belonging — Branford Marsalis Quartet

Spirit Fall — John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade

Fasten Up — Yellowjackets

Mejor álbum de Jazz Alternativo

Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire

Keys to the City Volume One — Robert Glasper

Ride into the Sun — Brad Mehldau

Live-Action — Nate Smith

Blues Blood — Immanuel Wilkins

Mejor canción country

“Bitin’ List” — Tyler Childers, songwriter (Tyler Childers)

“Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman & Jacob Torrey, songwriters (Shaboozey)

“I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top, songwriters (Zach Top)

“Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson, songwriters (Lainey Wilson)

“A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton, songwriters (Miranda Lambert and Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top

Mejor álbum folk

What Did the Blackbird Say to the Crow — Rhiannon Giddens & Justin Robinson

Crown of Roses — Patty Griffin

Wild and Clear and Blue — I’m With Her

Foxes in the Snow — Jason Isbell

Under the Powerlines (April 24 – September 24) — Jesse Welles

Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra, Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda

Tropicoqueta, Karol G

Cancionera, Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

Mixteip, J Balvin

Ferxxo Vol X: Sagrado, Feid

Naiki, Nicki Nicole

Eub Deluxe, Trueno

Sinfónico (En Vivo), Yandel

Mejor álbum de rock latino o alternativo

Genes Rebeldes, Aterciopelados

Astropical, Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical

Papota, Ca7riel & Paco Amoroso

Algorhythm, Los Wizzards

Novela, Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana

Mala Mía - Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y lo que bien - Grupo Frontera

Sin rodeos - Paola Jara

Palabra de To's (Seca) - Carín León

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía - Por la puerta grande (en vivo) - Bobby Pulido

Mejor interpretación/canción Gospel

Do it again - Kirk Franklin

Church - John Legend y Tasha Cobbs Leonard

Still (live) - Jonathan McReynolds & Jamal Roberts

Amen - Pastor Mike Jr

Come Jesus Come - CeCe Winans ft Shirley Caesar

Mejor álbum country contemporáneo

Patterns, Kelsea Ballerini

Snipe Hunter, Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine, Eric Church

Beautifully Broken, Jelly Roll

Postcards From Texas, Miranda Lambert

Mejor álbum country tradicional

Dollar a Day, Charley Crockett

American Romance, Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World, Willie Nelson

Hard Headed Woman, Margo Price

Ain’t in It for My Health, Zach Top

Mejor Álbum de Teatro Musical

Buena vista social club

Death Becomes Her

Gypsy

Just in time

Maybe Happy Ending

Mejor álbum de americana

Big Money, Jon Batiste

Bloom, Larkin Poe

Last Leaf on the Tree, Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine, Molly Tuttle

Middle, Jesse Welles

Mejor álbum de bluegrass

Carter & Cleveland, Michael Cleveland & Jason Carter

A Tip Toe High Wire, Sierra Hull

Arcadia, Alison Krauss & Union Station

Outrun, The Steeldrivers

Highway Prayers, Billy Strings

Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea

“I Know a Name”, Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake

“Your Way’s Better”, Forrest Frank

“Hard Fought Hallelujah”, Brandon Lake con Jelly Roll

“Headphones”, Lecrae, Killer Mike, T.I

“Amazing”, Darrel Walls, PJ Morton

Mejor interpretación de música africana

“Love”, Burna Boy

“With You”, Davido con Omah Lay

“Hope & Love”, Eddy Kenzo & Mehran Matin

“Gimme Dat”, Ayra Starr con Wizkid

“Push 2 Start”, Tyla

Mejor álbum de música global

Sounds of Kumbha, Siddhant Bhatia

No Sign of Weakness, Burna Boy

Eclairer le monde – Light the World, Youssou N’Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti

Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar

Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor álbum de reggae

Treasure Self Love, Lila Iké

Heart & Soul, Vybz Kartel

Blxxd & Fyah, Keznamdi

From Within, Mortimer

No Place Like Home, Jesse Royal

Mejor álbum de new age, ambiental o canto

Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely

According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet

Into the Forest, Jahnavi Harrison

Nomadica, Carla Patullo con The Scorchio Quartet & Tonality

The Colors in My Mind, Chris Redding

Mejor álbum de música infantil

Ageless: 100 Years Young, Joanie Leeds & Joya

Buddy’s Magic Tree House, Mega Ran

Harmony, Fyütch & Aura V

Herstory, Flor Bromley

The Music of Tori and the Muses, Tori Amos

Mejor álbum de comedia

Drop Dead Years, Bill Burr

PostMortem, Sarah Silverman

Single Lady, Ali Wong

What Had Happened Was …, Jamie Foxx

Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze

Mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos

Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, Kathy Garver

Into the Uncut Grass, Trevor Noah

Lovely One: A Memoir, Ketanji Brown Jackson

Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, Dalai Lama

You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli, Fab Morvan

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

How to Train Your Dragon, John Powell, compositor

Severance: Season 2, Theodore Shapiro, compositor

Sinners, Ludwig Göransson, compositor

Wicked, John Powell & Stephen Schwartz, compositores

The Wild Robot, Kris Bowers, compositor

Mejor banda sonora recopilatoria para medios audiovisuales

A Complete Unknown, Timothée Chalamet

F1® The Album, varios artistas

KPop Demon Hunters, varios artistas

Sinners, varios artistas

Wicked, varios artistas

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires, Pinar Toprak, compositora

Helldivers 2, Wilbert Roget, II, compositor

Indiana Jones and the Great Circle, Gordy Haab, compositor

Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune, Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, compositores

Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor

Mejor portada de álbum

Chromakopia, Tyler, The Creator

The Crux, Djo

Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

Glory, Perfume Genius

Moisturizer, Wet Leg

Mejor canción escrita para medios visuales

“As Alive as You Need Me to Be” [From Tron: Ares], Nine Inch Nails

“Golden” [From KPop Demon Hunters], Huntrix

“I Lied to You” [From Sinners], Miles Caton

“Never Too Late” [From Elton John: Never Too Late], Elton John, Brandi Carlile

“Pale, Pale Moon” [From Sinners], Jayme Lawson

“Sinners” [From Sinners], Rod Wave

Mejor video musical

“Young Lion”, Sade

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“So Be It”, Clipse

“Anxiety”, Doechii

“Love”, OK Go

Mejor película musical

Devo, Devo

Live at the Royal Albert Hall, Raye

Relentless, Diane Warren

Music by John Williams, John Williams

Piece by Piece, Pharrell Williams

Archivado en

Notas Relacionadas