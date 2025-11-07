Quebrada en llanto: Lourdes Fernández se emocionó tras la pregunta de un cronista de canal América

La reconocida voz del pop no pudo contener la emoción al ser consultada por un delicado tema personal. Un testimonio conmovedor que refleja una dura batalla.

Luego de que la Justicia determinara el encarcelamiento preventivo de Leandro García Gómez, quien fuera pareja sentimental de Lourdes Fernández, la querida artista fue interceptada en el programa Desayuno Americano (América TV). El ex de la vocalista de la exitosa agrupación pop Bandana, fue formalmente acusado por cargos graves, incluyendo la privación de la libertad de forma ilegítima y violencia de género. Durante la entrevista, la cantante no pudo evitar sucumbir a la intensa carga emocional que arrastra, terminando el diálogo con una profunda aflicción al aire.

La talentosa artista, notablemente conmovida y afectada por la situación, se esforzó por mantener la compostura en el ida y vuelta con el cronista de América TV. No obstante, su esfuerzo fue en vano cuando la conversación viró hacia el complicado expediente legal que involucra a su expareja. Visiblemente al límite de sus fuerzas, la exBandana manifestó: “Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”.

La compleja situación personal de Lourdes Fernández La fuerte emoción de Lourdes Fernández en medio de una nota con Desayuno Americano La fuerte emoción de Lourdes Fernández en medio de una nota con Desayuno Americano. Video: Desayuno Americano (América TV) Concentrada en salvaguardar su bienestar psíquico, físico y anímico, la famosa artista continuó exponiendo su perspectiva. Lourdes remarcó su necesidad de alcanzar una solidez sentimental, reconociendo que de otra forma, resulta imposible avanzar. “Quiero estar estable emocionalmente. Si no, no podés hacer nada. El trabajo, por suerte, me mantiene muy ocupada. Y ustedes que siempre ahí presentes… Les agradezco. Perdón, vengo de otra terapia”, articuló la cantante, luchando visiblemente por contener el torrente de lágrimas que la desbordaba.

El periodista de canal América decidió introducir el tema de la querella legal que se rumorea podría iniciar la vocalista contra García Gómez, quien se encuentra detenido. Al ser consultada sobre su rol como denunciante, la respuesta de la intérprete fue directa y emotiva, negando haber sido ella quien inició el proceso legal: “No, yo no hice la denuncia. Nosotros no habíamos retomado el vínculo, pero sí hablábamos como personas normales, que se quisieron en un momento mucho. Esto me mata. Me detona”, contestó la vocalista, tratando de esquivar la temática mientras el llanto se intensificaba.