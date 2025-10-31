"Un tropezón no es caída": Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras la detención de su exnovio

Lourdes Fernández volvió a los escenarios del Gran Rex como telonera de A Teens tras la detención de su exnovio.

Luego de atravesar días de máxima tensión personal, la cantante Lourdes Fernández marcó su regreso a los escenarios de una manera contundente y emotiva. La integrante de Bandana se presentó en el mítico teatro Gran Rex de la calle Corrientes, donde cautivó al público al interpretar algunos de los éxitos más recordados del grupo, en un show donde teloneó a la banda sueca A Teens.

El regreso de la artista se dio en un momento personal muy sensible, ya que pasó poco tiempo desde la detención de su exnovio, Leandro García Gómez, quien fue acusado de privación ilegítima de la libertad. Lowrdez subió al escenario del Gran Rex junto a Tripa.

Lourdes Fernandez volvió a los escenarios. Lowrdez Fernández, de regreso triunfal La actuación en el Gran Rex se convirtió en un acto de reencarnación para la artista. Lowrdez se mostró con una capa negra al iniciar su interpretación de "Creo en mí" de Natalia Jiménez, para luego transformarse en un ángel. Acto seguido, interpretó el infaltable "Guapas", el primer éxito de Bandana, que el público acompañó con ovaciones y palmas.

Desde el escenario, la cantante se dirigió al público y aprovechó para lanzar un mensaje que resonó con su reciente situación personal. "Un tropezón no es caída", declaró la artista, en un mensaje de superación que fue interpretado como una clara referencia a los difíciles momentos que atravesó.

Parte del show de Lowrdez en el Gran Rex. En un gesto de compañerismo, Lowrdez había invitado a Lissa Vera a participar del show, pero la otra integrante de Bandana se ausentó. "La invite a Lissa pero se sentía mal", anunció Lowrdez al público, aunque rápidamente aclaró que la esperada reunión de la banda estaba cerca: "El 23 vamos a estar todas juntas".