"Un tropezón no es caída": Lourdes Fernández reapareció en el Gran Rex tras la detención de su exnovio
Lourdes Fernández volvió a los escenarios del Gran Rex como telonera de A Teens tras la detención de su exnovio.
Luego de atravesar días de máxima tensión personal, la cantante Lourdes Fernández marcó su regreso a los escenarios de una manera contundente y emotiva. La integrante de Bandana se presentó en el mítico teatro Gran Rex de la calle Corrientes, donde cautivó al público al interpretar algunos de los éxitos más recordados del grupo, en un show donde teloneó a la banda sueca A Teens.
El regreso de la artista se dio en un momento personal muy sensible, ya que pasó poco tiempo desde la detención de su exnovio, Leandro García Gómez, quien fue acusado de privación ilegítima de la libertad. Lowrdez subió al escenario del Gran Rex junto a Tripa.
Lowrdez Fernández, de regreso triunfal
La actuación en el Gran Rex se convirtió en un acto de reencarnación para la artista. Lowrdez se mostró con una capa negra al iniciar su interpretación de "Creo en mí" de Natalia Jiménez, para luego transformarse en un ángel. Acto seguido, interpretó el infaltable "Guapas", el primer éxito de Bandana, que el público acompañó con ovaciones y palmas.
Desde el escenario, la cantante se dirigió al público y aprovechó para lanzar un mensaje que resonó con su reciente situación personal. "Un tropezón no es caída", declaró la artista, en un mensaje de superación que fue interpretado como una clara referencia a los difíciles momentos que atravesó.
En un gesto de compañerismo, Lowrdez había invitado a Lissa Vera a participar del show, pero la otra integrante de Bandana se ausentó. "La invite a Lissa pero se sentía mal", anunció Lowrdez al público, aunque rápidamente aclaró que la esperada reunión de la banda estaba cerca: "El 23 vamos a estar todas juntas".
La artista también compartió varios momentos de la experiencia en su cuenta de Instagram, donde se la pudo ver ingresando feliz a su camarín y posando vestida de ángel en una rápida sesión de fotos antes de salir a escena. Momentos antes de comenzar a cantar, expresó sus sentimientos: "Espero que disfruten, tengo mucha gente para nombrar, que va a ser nombrada en el escenario". Finalmente, Lowrdez compartió su emoción tras bambalinas, charlando con los integrantes de A Teens en un video al que le agregó la frase "Un sueño cumplido".