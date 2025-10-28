Rompió el silencio: Impactantes declaraciones de Lourdes Fernández tras su presunto secuestro

Luego de la gran preocupación de su entorno, la cantante pop ofreció su primera entrevista televisiva con declaraciones que desafían la versión mediática.

La figura emblemática de la música pop, Lourdes Fernández, se presentó ante las cámaras del programa A la Tarde (América TV), marcando su regreso a los medios después de un fin de semana de gran impacto tras el presunto secuestro perpetrado por su expareja. La artista compartió recientemente un video en sus redes sociales, revelando el torbellino emocional y la etapa complicada que atravesó por estos días.

La palabra de Lourdes Fernández por primera vez después de la compleja situación Lourdes Fernández habló con A la tarde rompiendo el silencio tras su presunto secuestro Lourdes Fernández habló con A la tarde rompiendo el silencio tras su presunto secuestro. Video: A la tarde (América TV) No obstante, fueron sus expresiones referentes a Leandro García Gómez las que capturaron la atención y produjeron un intenso revuelo en el espectáculo. Con una voz que denotaba cierta fragilidad, la exintegrante de Bandana inició el diálogo con Oliver Quiroz mencionando una dolencia física: "Estoy super bien, tuve una angina horrible". Inmediatamente después, abordó el complicado escenario legal de su compañero con una llamativa declaración de respaldo que sorprendió a los televidentes y desvió el foco de la noticia: "Estoy muy triste con eso, él no me hizo nada".

Esta defensa pública ocurre en un momento crucial, dado que Gómez permanece tras las rejas. La situación del hombre se complejizó notablemente en las horas previas, ya que la Justicia denegó la solicitud de liberación provisional que había interpuesto su representación legal. Este revés judicial mantiene la incertidumbre en torno al futuro del implicado y añade un nuevo capítulo al escandaloso episodio que sacude a la farándula.

La situación de Leandro García Gómez tras lo ocurrido con Lourdes Fernández Ex de Lourdes Fernández García Gómez está imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. Fotos: NA Respecto a la firme decisión de la Justicia, el experto en temas judiciales, Martín Candalaft en el programa DDM (América TV), ofreció este martes una pormenorizada explicación. Según el análisis del especialista, el rechazo a la excarcelación se sustenta en una sólida base de la ley. El periodista fue categórico al detallar la postura de la magistratura y la potencial severidad del castigo que se asoma.