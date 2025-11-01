Leandro García Gómez negó todo en su indagatoria por el caso de Lourdes Fernández y sigue detenido

Leandro García Gómez declaró ante la Justicia y negó las acusaciones de retención contra Lourdes Fernández. Dijo que los ruidos fueron por mudanza.

El resonante escándalo que involucró a Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, y a Leandro García Gómez, sumó un nuevo y crucial capítulo esta semana. Días después de la detención del empresario, acusado de haber mantenido retenida a la cantante, García Gómez se presentó ante la Justicia para declarar y dar su versión de los hechos que siguen generando conmoción en el ámbito del espectáculo.

Lourdes Fernández y el detenido Lourdes Fernández había denunciado a García Gómez en 2022. lowrdez - Instagram El productor fue detenido luego de que la madre de la cantante denunciara la desaparición de Lourdes. Tras la reaparición pública de la artista en un show en el Gran Rex, el foco de la causa se puso en la indagatoria de García Gómez, quien se defendió de las imputaciones.

Leandro García Gómez negó las acusaciones de retención de Lourdes Fernández ante la Justicia El periodista Ángel de Brito reveló en su cuenta de X los detalles de la declaración indagatoria del productor. Según el conductor de LAM, García Gómez negó todos los hechos que se le imputan. "Terminó la declaración indagatoria Leandro García Gómez. Negó todos los hechos, dijo que los ruidos del 1/10 fueron por mudanza y que el escándalo lo hizo la vecina", escribió De Brito.

pareja lourdes1 Cayó el exnovio de Lourdes Fernández tras el allanamiento en Palermo. Foto: Juan Mateo Aberastain/ MDZ. De esta manera, el productor intentó desmentir las versiones que hablaban de gritos y golpes aquella noche, cuando una vecina alertó a las autoridades por los ruidos provenientes del departamento. García Gómez habría negado también haber amenazado a las amigas de Lourdes y sostuvo que "no es del tipo de personas que crea perfiles falsos", a pesar de tener un antecedente previo de probation por ese mismo motivo.