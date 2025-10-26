Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras la dureza de los dichos en su posteo: "No esperaba menos"

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández en televisión luego de que la artista publicara un polémico descargo en Instagram. Qué le dijo.

El rescate de Lourdes Fernández del departamento de su expareja, Leandro Gómez García, abrió un nuevo e inesperado capítulo de conflicto dentro de Bandana. Tras horas de incertidumbre, la cantante decidió romper el silencio con un llamativo descargo en Instagram que contenía una fuerte indirecta dirigida a una de sus compañeras de banda.

Lissa Vera, contundente tras la indirecta de Lowrdez El mensaje de la artista apuntaba directamente a quienes, según su criterio, no la habían contactado o habían hablado de ella sin saber la realidad de su situación. En su post, Lourdes criticó a una compañera que "hace tres años que no sabe de mi y que a contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado", además de cuestionar a supuestas amigas por difundir "cosas mías que no son reales".

lissa vera y lourdes fernandez Lissa Vera le respondió a Lowrdez. Instagram / Archivo MDZ Horas después de la publicación, fue Lissa Vera quien recogió el guante y respondió a las indirectas de Lowrdez con una mezcla de firmeza y alivio. En el programa Indomables, Vera se centró en el lado positivo de la reacción de su amiga: “A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando es porque la estu... está bien. Y eso a mí me deja tranquila. Lo demás me parece un chiquitaje".

Lourdes de Bandana Lowrdez había lanzado una indirecta a Bandana. Foto: Instagram @lowrdez Cuando el periodista Diego Brancatelli le preguntó si ella se hacía cargo de ser una de esas amigas o compañeras cuestionadas en el descargo, Lissa se mantuvo firme. “No, yo no me hago cargo porque no está hecho para mí. Ella está enojada conmigo siempre, así que lo que está pasando es lo que esperaba. No esperaba menos”, confesó, exponiendo que el conflicto entre ellas era habitual.