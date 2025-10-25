"Se pone bueno": Virginia Da Cuhna reveló un dato clave de Bandana en medio del caso de Lourdes Fernández

El reciente rescate de Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, generó una oleada de conmoción en el país. La artista fue encontrada en el departamento de su expareja, Leandro Gómez García, quien la mantuvo cautiva. Lo que más impactó a los fanáticos fue la demostración de unión de la histórica girl band, cuyas integrantes se movilizaron junto a la madre de Lowrdez y otros allegados en un operativo que culminó con la liberación de la cantante.

Las Bandana unidas por Lourdes Fernández Las compañeras de Lowrdez no dudaron en alzar la voz durante las horas de incertidumbre, siendo Lissa Vera la que se convirtió en la principal vocera ante los medios. Una vez que la Policía de la Ciudad logró el allanamiento del departamento y dio con el paradero de la artista, Virginia Da Cunha utilizó sus redes sociales para revelar un detalle que conmovió a los seguidores del grupo.

bandana banda (1) El poster de Bandana. Archivo MDZ Da Cunha contó a través de sus historias de Instagram que otra integrante de la formación original de Bandana estuvo presente en el operativo de rescate. Se trata de Ivonne Guzmán, quien, a pesar de haberse mantenido al margen del revival del grupo, no dudó en dar su apoyo en el momento más crítico.

ig-virginia-da-cunha-participacion-ivonne El posteo de Virginia que encendió a las fanáticas de Bandana. @virginiadacunha Ante el aluvión de mensajes de fans preguntando por el estado de Lowrdez y los detalles del rescate, Virginia Da Cunha fue la encargada de hacer pública la participación de la cantante colombiana. En su post, Virginia parafraseó una de las estrofas del hit de la banda “Sigo dando vueltas”: “Esto se pone bueno”.