Valeria Gastaldi reveló el brutal calvario de Lourdes Fernández con su ex novio: "Le fisuró una costilla"

Valeria Gastaldi de Bandana reveló en Telenoche los brutales maltratos sufridos por Lourdes Fernández por parte de su expareja.

El escándalo por el hallazgo de Lourdes Fernández de Bandana en el domicilio de su expareja cobró una gravedad aún mayor. La cantante Valeria Gastaldi rompió el silencio y brindó detalles estremecedores sobre el calvario de maltratos que sufrió su colega, exponiendo la violencia de la que fue víctima por parte de García Gómez.

Valeria Gastaldi revela los brutales maltratos a Lourdes Fernández El duro relato de Valeria Gastaldi sobre el maltrato a Lourdes Fernández. Valeria Gastaldi fue una de las primeras figuras públicas en manifestarse en redes sociales para ayudar a Lowrdez, luego de que la madre de la artista denunciara su desaparición al no tener contacto con ella desde el 4 de octubre. Una vez que Leandro García Gómez quedó detenido, Gastaldi brindó una entrevista en Telenoche donde relató los pormenores de la turbulenta relación que unía a la pareja.

Lourdes Fernández habló a corazón abierto de su denuncia por violencia de género La cantante no pudo contener las lágrimas en sus historias de Instagram Lourdes Fernández habló a corazón abierto de su denuncia por violencia de género hace algunos meses. Archivo MDZ La cantante de Bandana confirmó que el entorno estaba muy preocupado: "Hablé con ella. Estuve en contacto desde que comenzó todo esto. Nosotros nos alarmamos mucho cuando ella se había ausentado por un par de días y apareció. Estaba muy mal y nos preocupamos". En esa ocasión, Lowrdez había justificado su silencio diciendo que tenía anginas y fiebre.

Ex de Lourdes Fernández García Gómez está imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. NA La separación más reciente entre Lowrdez y García Gómez no fue en buenos términos, sino que ocurrió tras una agresión brutal, según los relatos de Valeria: "Ella se había separado de él ya porque él le fisuró una costilla hace tres semanas. La tiró en el piso y le fisuró una costilla. Le lastimó la cabeza, tenía moretones. Fue a resguardarse. Consiguió ayuda, pero no quiso ir al médico por este tema".